El actor de 12 años habla sobre la cuarta temporada del programa de Warner Channel y dice que en esta cuarentena Sheldon Cooper usaría trajes amarillos contra riesgo biológico.

En “Young Sheldon” interpreta a Sheldon Cooper, quien fue encarnado por Jim Parsons en “The Big Bang Theory”. ¿Qué tan importante ha sido contar con él?

Tener a alguien que ha hecho el personaje de Sheldon durante tanto tiempo es muy útil para mí, y él conoce toda la génesis de The Big Bang Theory y ahora de Young Sheldon; es una gran ayuda. Jim Parsons no está tanto en el set porque tiene muchas otras cosas, es un hombre muy ocupado, pero siempre tiene tiempo para hablar conmigo cuando tengo dudas.

¿Cuál ha sido el mayor desafío de encarnar a Sheldon?

Sheldon es tan Sheldon a veces... Ser él ha sido muy divertido, pero también un gran desafío porque es extraordinariamente inteligente, pero también poco común. Él es muy incómodo con las situaciones de roles, así que es muy divertido interpretarlo. A veces es confuso interpretarlo porque durante doce años The Big Bang Theory construyó toda esta gran historia… así que simplemente estoy tratando de hacerlo bien.

¿Qué ha aprendido como actor durante las cuatro temporadas?

Zoe (Mary Cooper, su madre en la serie) me enseña mucho. Este programa es probablemente la primera cosa importante que he hecho. Todavía estaba fallando en mi actuación cuando comenzamos, pero Zoe siempre me mantiene en el camino correcto. Siempre pienso que Zoe realmente es como mi mamá y yo soy como su hijo.

“Young Sheldon” se desarrolla en los años 80, tiempo en el que no había nacido. ¿Cuál es el reto de encarnar esa época?

¡Tantas cosas! En primer lugar, la moda, pensé: “¿Esto es lo que usaban en ese entonces?” (risas). También el tipo de juguetes y artículos como los teléfonos de disco. Me preguntaba cómo se le puede describir eso a la gente, o cómo podías ver Netflix en esos aparatos. Todo en el set es tan extraño que era como transportarme en una máquina del tiempo y llegar a un momento del que no sabía nada.

Y ahora que va a la universidad, ¿cómo espera que sean las cosas?

Mi mayor desafío con Sheldon es mantenerlo a la altura del Sheldon de Jim Parsons. The Big Bang Theory no desarrolló exactamente el amor de Sheldon por los cómics o por qué odia a los geólogos, así que ahora estamos descubriendo muchas cosas de él. Creo que es divertido lo que vamos a ver a continuación y creo que eso siempre me ayudó a ser Sheldon.

Sheldon es un chico muy ingenioso, ¿qué cree que hubiera hecho él en esta cuarentena?

Probablemente sería el número uno usando los trajes amarillos contra riesgo biológico que vemos en las películas. Quizá diría: “No me importa, tú te quedas a diez metros de distancia”. Creo que también estaría leyendo muchos libros y haciendo experimentos científicos divertidos. También tendría miedo de todos los gérmenes.

¿Cómo ha cambiado su vida después de este programa de televisión?

Creo que para mí lo principal es intentar ser más inteligente. He conocido a muchos amigos y he tratado de aprender qué significan las líneas (del guion) relacionadas con los intereses científicos de Sheldon, así como las matemáticas, que no son mi fuerte. Trato también de ver las cosas como él las vería, para obtener mejores ángulos del personaje.