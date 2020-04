SE ESTRENA EL 5 DE ABRIL POR HISTORY

“Inexplicable”, una serie para entender los sucesos que han desconcertado a la humanidad

-Redacción Medios

Hay fenómenos fascinantes y misteriosos que no se pueden explicar por más que lo intentemos. En Inexplicables, la nueva serie de History, el ganador del Emmy y un Globo de Oro, William Shatner, intentará responder, de la mano de científicos de primer nivel, todos estos interrogantes que han desconcertado a la humanidad durante décadas.

De acuerdo con Shatner, productor y presentador de Inexplicables, el objetivo es hacer que las personas piensen más allá de lo normal y obtengan respuestas a misterios como, por ejemplo, desapariciones repentinas, posesiones diabólicas, ritos, encuentros con ovnis, entre otros.

"Lo inexplicable no se puede explicar, pero es fascinante. Y este es un programa intrigante que entretendrá a la audiencia y, a la vez, la nutrirá de historia y de respuestas reveladoras a preguntas sobre fenómenos misteriosos, al tiempo que dejará otras teorías sin explicar y algunos escalofríos", dijo Shatner, recordado por su papel del Capitán Kirk en la serie de “Star Trek”.

Aunque hay misterios que no tendrán una respuesta clara y concreta, en algunos casos el equipo de History intentará aproximarme a una respuesta para que las personas saquen sus propias conclusiones.

La serie contará con ocho episodios que darán a conocer asombrosas y sorprendentes historias sobre lo inexplicable y brindará, con la ayuda de científicos, historiadores, ingenieros y e investigadores, un análisis de los eventos más misteriosos que quedaron estampados en la historia como leyendas increíbles.

“No creo que ningún ser humano razonable pueda decir: ‘No creo en nada’. Si estás interesado en los misterios que existieron y que nos rodean, si estás interesado en una potencial explicación de algunas cosas que te desconciertan, si estás interesado en el drama del misterio, si estás interesado en buen entretenimiento, todo esto debería atraerte a mirar Inexplicable”, agregó Shatner.

La serie, que también fue producida por Kevin Burns, el creador y productor de populares series de History como “Alienígenas Ancestrales”; no trata solamente de los misterios de los Estados Unidos, sino de todo el mundo. ¿La razón? “Estamos interesados en los misterios del mundo, así que somos una serie universal, pero somos una parte del Universo”, afirmó Shatner.

Sinopsis de los ocho episodios.

1. Evil places

Bosques mortales. Montañas donde la gente desaparece para no volver. Casas embrujadas. Lugares diabólicos donde más de una vez han ocurrido tragedias inexplicables. ¿Acaso es posible que estos sitios posean una energía siniestra que todavía escapa a nuestro entendimiento?

2. Mysterious structures

Desde hace siglos, los arqueólogos han tratado de explicar cómo fueron construidas ciertas estructuras antiguas, entre ellas, la Gran Pirámide de Guiza, la escalera de la Capilla de Loreto o el Castillo de Coral de Florida. ¿Alguna vez conoceremos la respuesta? ¿O existirán solo para desconcertarnos?

3. Unnatural nature

Algunos misterios de la Tierra son inexplicables: ¿Cómo se formó la Torre del Diablo? ¿Por qué hay gente que fue alcanzada por rayos en múltiples ocasiones? Lo que algunos tildan de eventos aleatorios podría servir para explicar no solo el pasado de nuestro planeta, sino también su futuro.

4. Strange creatures

Millones de personas de todo el planeta dicen haberse topado con criaturas que la ciencia convencional no reconoce: entre ellos, el Hombre Polilla, el Chupacabras o el Gusano de la Muerte en Mongolia. ¿Acaso podrían ser reales? Y de ser así, ¿qué podría explicar estos fenómenos de la naturaleza?

5. The bizarre rituals

Prácticas antiguas como la oración, los deportes de sangre, el vudú y el exorcismo se cree que son a menudo reliquias de la superstición pasada, pero hay evidencia de que tienen un impacto en el mundo físico. ¿Es posible que la mente y el cuerpo puedan usar el poder del ritual para aprovechar a destapar lo oculto de aquellas fuerzas que yacen más allá del alcance de la explicación convencional?

6. Life beyond death

Quizás el mayor misterio inexplicable de todos es: ¿qué nos sucede después de la muerte? Quizás las pistas para la respuesta se encuentran en casos inusuales de experiencia cercana a la muerte, reencarnación, y cómo los recuerdos pueden pasar de donantes de órganos a receptores de trasplantes. ¿Son estos fenómenos producto de nuestra imaginación colectiva, o podrían ser reales?

7. The mysteries of the mind

Iincluso después de siglos de estudio, la mente humana permanece como inescrutable como siempre. ¿Podría la máquina humana por excelencia, el cerebro, ser aún más poderosa? ¿Es posible que las habilidades fantásticas, como la visualización remota, algún día sean reconocidas no como ciencia ficción, sino como hecho científico, incluso si, por el momento, permanecen sin explicación?

8. The incredible survivors

¿Cómo viven algunas personas a través de lo imposible? Ya sea accidentes de aviones, soportar temperaturas heladas o realizar hazañas sobrehumanas en peligro, entre otros. Las historias notables de supervivencia humana nos obligan a reconsiderar lo que sabemos acerca de nuestra propia voluntad de vivir. ¿Tenemos una reserva oculta de energía inexplicable encerrada dentro de nosotros? ¿Acaso eso solo se libera cuando la situación lo requiere?