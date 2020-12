Dice que tiene la responsabilidad para abrirles las puertas a colegas, pero confía en que hará bien su trabajo porque el humor es la mejor herramienta para enfrentar las adversidades.

¿Por qué carajos? es una obra de comedia que Iván Marín presenta desde 2008 y en la que reflexiona sobre por qué el colombiano dice algo o se comporta de una forma determinada. Luego de 500 presentaciones, el humorista decidió no volver a presentarlo en vivo y alojarla en una plataforma de video online.

El Espectador conversó con Marín sobre este proyecto dirigido por Fernando Ayllón, responsable de la mayoría de sus películas.

¿Cómo llegó a Amazon Prime Video?

Queríamos llevar el show a otros escenarios y Amazon Prime Video quería incursionar con la stand-up comedy en castellano, porque ya tienen en inglés, y yo tenía una relación previa por colaboraciones que habíamos hecho, así que ya teníamos una familiaridad y eso nos permitió acercarnos. Todo se dio como una bonita alineación de astros.

¿Por qué jubiló el espectáculo?

Cuando empecé en este oficio, una de las cosas que me propuse, y eso fue una influencia de mi comediante favorito, Jerry Seinfeld. La primera stand-up comedy que vi completa fue de él, I’m Telling You for the Last Time, y él hace eso: graduar en esa grabación el show; y yo me dije que algún día iba a hacer eso, y lo cumplí con ¿Por qué carajos?, con una bendición que supera cualquier expectativa que me hubiera podido plantear, porque lejos estaba de pensar que fuera el pionero del género para Latinoamérica en esta plataforma mundial.

¿Qué representa ser el primer colombiano en llevar su humor a esta plataforma?

Es un honor… soy el primer comediante latino, es algo que jamás me imaginé. Es una gran responsabilidad porque, depende de qué tanto guste, les puede abrir la puerta a otros comediantes colombianos, por supuesto, que es lo que está principalmente en mi deseo, y de otros países latinoamericanos. Que una plataforma me dé tan enorme voto de confianza y deposite tanta responsabilidad en mí da miedo, pero al mismo tiempo me hace sentir gratitud infinita, porque este año estrenaron series latinas muy impactantes y dijeron que necesitaban tener comedia.

¿Cree que el humor se transformó o se reafirmó en este año tan difícil?

Reafirmé lo que siempre he pensado del humor en el sentido de que es la mejor herramienta para enfrentar las adversidades, aunque de todas formas sí tuvo que haberse replanteado, porque la mayoría del humor que practico lo hago con público en vivo y ahora, al estar restringida esa posibilidad, todo se volcó hacia lo digital y de allí el crecimiento de las plataformas. Precisamente por eso, tuve que empezar a generar un mayor contenido pensado en que la gente pueda disfrutarlo.

¿Qué tan fácil es hacer humor con los temas de la pandemia?

Yo ya lo estoy haciendo, no estoy permitiendo que pase tanto tiempo para poder hablar de esto. Hace unas semanas tuve la fortuna de regresar a los escenarios, con aforo restringido del público y medidas de bioseguridad, y presento Más fuertes que el virus y precisamente me burlo de la situación y envío un mensaje de esperanza, porque vamos a superar esto muy pronto.

Ya que el público está alejado, ¿cambió el valor que le da?

Reafirmé que el público lo es todo. En YouTube desarrollo las Marín News con las grabaciones al inicio de cada espectáculo, pero tuve que dejar de hacerlo por la pandemia. Muchos me dijeron que la siguiera haciendo desde casa, pero no es lo mismo estar hablando solo frente a una cámara que tener las risas o la respuesta del público, que da paso a la improvisación. El público es el 50 % del éxito de una presentación. Se necesita indudablemente que el comediante sea bueno, pero puede ser el mejor… y sin buen público es solamente un man diciendo cosas.