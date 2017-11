J Balvin celebró el Halloween en el programa de Ellen DeGeneres

Redacción medios

Ellen DeGeneres celebró Halloween en su programa con la música de J Balvin, quien interpretó "Mi gente", un tema que en palabras de la presentadora estadounidense es "la canción más grande del momento en el mundo". (Leer Juanes, J Balvin y Maluma, los colombianos que se presentarán en los Grammy Latino).

El reguetonero colombiano, encargado de cerrar la emisión del programa, salió al escenario vestido con un traje blanco y camisa de color negro.

"Latinos stand up, #migente De Medellín PAL mundo", escribió Balvin junto a una fotografía que compartió en Instagram. (Leer “Tú eres mi novia, no me niegues más”: dijo J Balvin sobre las declaraciones de Gaby Espino).

El cantante también publicó un video sobre su actuación en "The Ellen Show", el cual supera el millón de reproducciones.



Instagram post by J Balvin



La revista estadounidense Billboard publicó que Balvin convirtió el estudio de televisión de Ellen DeGeneres en "una gran fiesta" que, por supuesto, se gozó la presentadora bailando.

"Mi gente" lidera la lista Hot Latin Songs de Billboard con la versión en la que participa Beyoncé. El tema también alcanzó el tercer puesto en la lista Billboard Hot 100 en octubre pasado.

En el especial de Halloween Ellen DeGeneres se disfrazó de Karla Kardashian, la hermana "menos conocida" de Kim, Kourtney y Khloé Kardashian. La presentadora lució una larga peluca rubia, uñas largas y brillantes, un collar de doble K y un traje de leopardo con el que exhibía un falso embarazo.

Para abordar el tema del tercer hijo que espera Kim Kardashian junto a Kanye West, así como los rumores de embarazo de Kylie Jenner y Khloé Kardashian, DeGeneris contó "en primicia" que Kourtney también está embarazada.

En ese momento la hermana Kardashian salió frente al público y desmintió la información.

"Te confundí con Kendall", dijo DeGeneres "porque Kendall está embarazada y estoy segura de eso", momento en el que Kendall Jenner apareció en el escenario y afirmó "yo tampoco estoy embarazada". (También le puede interesar Las Kardashian reciben 150 millones de dólares para seguir haciendo 'Keeping Up with the Kardashians').

Finalmente, Ellen DeGeneres comentó que el padre del bebé de "Karla" era la ex estrella de Saturday Night Live, Jay Pharoah, quien apareció disfrazado del primo de Shaquille O'Neal.

La presentación de J Balvin en "The Ellen Show" se puede ver a partir del minuto 36.