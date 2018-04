Jessie J, la primera artista internacional en ganar concurso de talento musical en China

La cantante británica, que fue jurado de "The Voice", triunfó en la sexta edición de "Singer" tras interpretar "I Will Always Love You" de Whitney Houston.

La cantante británica Jessie J, quien ha sido juez de la versión británica de "The Voice", se ha puesto ahora en la piel de los concursantes en un concurso similar pero en China, el popular "Singer", donde se ha convertido en la ganadora de la sexta edición.

En la final, que se emite los días 13 y 20 de abril, Jessie J se impuso a los locales Hua Chenyu y Wang Meng gracias a su interpretación de "I Will Always Love You", el conocido éxito de la fallecida Whitney Houston, con la que conquistó a la audiencia y al jurado consiguiéndole el primer puesto de la competición en la final.

Poco después de hacer historia, al convertirse en la primera artista extranjera en seis ediciones que se alza vencedora, Jessie J recurrió a sus redes sociales para hacer llegar su agradecimiento a todos los que la habían apoyado a lo largo de esa nueva aventura en un nuevo mercado que, a la vista está, ha caído rendido a sus pies.



"Ese tema fue el que hizo que quisiera convertirme en cantante cuando tenía cuatro años. Hacía años que soñaba con cantarla, pero créanme, quería esperar a sentir que me había ganado el hacerlo y que me lo merecía. Cantar cualquier cosa de Whitney es todo un honor, es la mejor que ha habido", dijo la artista.

"Este momento se emitió en directo en la televisión china y justo unos instantes antes alguien se me acercó y me dijo: 'Hay más de mil millones de personas viéndonos'. Tuve que sobreponerme a las lágrimas, a la sensación de jet lag, al hecho de que mi voz hubiera decidido irse a dormir antes que yo para cantar lo mejor que pudiera. Quería que Whitney, mi yo de cuatro años, mis padres, mi equipo y a todos mis heartbeats [como se refiere cariñosamente a sus fans] se sintieran orgullosos de mí. Me puse a llorar como un bebé en cuanto se apagó la última nota. Gracias, China, por regalarme este momento".

Durante su paso, también interpretó "Flashlight", "Domino", "I Have Nothing" y "My Heart Will Go On".

Jessie J, nombre artístico de Jessica Ellen Cornish, es la primera cantante europea que finaliza en el podio de este concurso, que emite el canal Hunan TV y tiene grandes audiencias.

"Gracias China por darme este momento", señaló Jessie J al confirmarse como vencedora del concurso, explicando que se había atrevido a dar el salto a Oriente porque "amo los retos inesperados y representar al Reino Unido allá donde vaya".

El pasado año en este concurso brilló el cantante kazajo Dimash Kudaibergen, aunque se tuvo que conformar con el segundo puesto, y en la cuarta edición de 2016 la ganadora fue la chino-estadounidense Coco Lee.