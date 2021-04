Josh Altman, el agente inmobiliario inspirador

El anfitrión del formato “Million Dollar Listing Los Angeles”, de E! Entertainmet, resume cómo ha vivido esta década al aire y cuenta qué tanto modificó la pandemia el negocio de bienes raíces.

¿Cómo ha afectado la pandemia provocada por el COVID-19 el renglón de los agentes inmobiliarios?

El comportamiento cambia dependiendo del lugar, pero debo decir que en Los Ángeles hemos tenido mucha suerte, en la pandemia, en confinamiento, estábamos muy nerviosos sobre si nuestro negocio iba a caer por completo, pero no solo no bajó, sino que está por el cielo.

¿Cómo empezó como anfitrión en el formato “Million Dollar Listing” del canal E!?

Es gracioso, porque cuando llegué al negocio venía de un pasado de financiar y cambiar casas, pero nunca vendiéndolas, eso solo fue hasta 2008 y más adelante le vendí a Kim Kardashian su primera vivienda, entonces mi nombre apareció en los periódicos y recibí una llamada de Million Dollar Listing preguntándome sí estaría interesado de reunirme con ellos, así que me reuní y después de 6, 7 u 8 entrevistas finalmente dijeron que les encantaría tenerme en el programa, y aquí estoy. Ha sido la mejor decisión que he tomado.

¿Cómo es Josh Altman, además de ser el anfitrión de “Million Dollar Listing Los Angeles”?

¿Lo que no ves en televisión? Mucha gente dice que “yo” en televisión soy diferente al “yo” fuera de las cámaras, me gustaría decir que soy mucho más amigable fuera de cámara, mucha gente piensa que soy muy agresivo, lo que en los negocios algunas veces está bien visto. El “yo” fuera de la televisión es mucho menos agresivo, posiblemente sonrío mucho más que cuando estoy en el programa, y es gracioso porque tengo este balance de trabajo y vida que me ha costado y que ustedes ven en la temporada 8 del espacio.

¿Cómo fue grabar el programa durante la pandemia?

La forma de vender bienes raíces ha cambiado por completo, así que el programa también tuvo que hacerlo. Teníamos que usar mascarillas (tapabocas) la mayoría del tiempo, nos hacían pruebas cada 3 o 4 días, los clientes con los que filmábamos estaban monitoreados constantemente, entonces había mucho más trabajo de producción. Terminábamos de grabar luego de cuatro semanas de haber empezado, y creo que mentalmente cuando empiezas a grabar y luego paras, retomar se hace más difícil, porque la dinámica se modificó por completo y eso se ve en el programa.

¿Qué es lo que más disfruta de ser el anfitrión de un programa como ese?

Mi parte favorita es mostrarles a ustedes lo que significa convertirse en un agente inmobiliario superior y con lo que lidiamos diariamente por vender algunas de las casas más bonitas del mundo. Ya ni siquiera es tanto por mí, me divierto haciéndolo porque es mi trabajo y es lo que me gusta hacer, pero recibo miles de correos semanales de personas alrededor del mundo diciéndome que se convirtieron en agentes inmobiliarios por lo que han visto de mi labor o que entraron al negocio o invirtieron en bienes raíces por mí, entonces todo esto me encanta y alimenta mi alma y me hace seguir adelante como anfitrión de este espacio.

En “Million Dollar Listing”, ¿qué tanto la realidad excede la ficción?

Sé que muchos programas de telerrealidad no son reales, lo sé y me gustaría tener una mejor respuesta para ti, pero en Million Dollar Listing todo es real. La mejor parte de nuestro programa y, en mi opinión, es la razón por la que ha estado al aire por más de una década, es que nada es ficción aquí. Sé que es difícil de creer cuando estás en Latinoamérica, pero una ciudad como Los Ángeles es mucho más pequeña de lo que te imaginas, entonces quienes participamos en este formato tendemos a cruzarnos más en el negocio de bienes raíces de lo que ven en televisión.

“Million Dollar Listing” tiene como 350 “spin offs” y también se han hecho algunas copias en otros canales, ¿cuál es su opinión al respecto?

Me siento halagado por las copias, hemos pagado el precio para todos estos spin offs, todos estos programas y todas las horas, las peleas y las negociaciones que se han hecho durante todos estos años. Hemos logrado que este espacio y otros similares lleguen a ser convencionales, hemos inspirado a muchas personas a convertirse en agentes inmobiliarios, a invertir en bienes raíces y se emocionan de ver una casa tal como lo hago todos los días. Para mí, el programa es increíble porque la gente puede ver estas hermosas casas, puede soñar únicamente prendiendo el televisor.