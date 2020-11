Juan Diego Alvira protagoniza nueva edición de Revista Vea

“Me han amenazado de muerte”, dice el presentador de Noticias Caracol, quien asegura que con el paso de los años ha aprendido a qué tenerle miedo y cómo mantener su tranquilidad.

Juan Diego Alvira protagoniza la portada de la edición número 221 de la Revista Vea, en la que revela cómo logró casarse con su amor platónico y conquistar a una suegra distante; lo que sigue en su futuro y sus planes para volver a ser padre.

En la entrevista, el presentador de Noticias Caracol dice que tiene miles de seguidores, pero también cientos de detractores que lo amenazan en redes sociales.

Después de “tanto palo que me han dado, no voy a renunciar a mi estilo”, asegura Alvira, un profesional de 44 años que llegó a Bogotá, proveniente de Ibagué, para estudiar Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, aunque también había pensado en el Derecho.

“Era de los que en las reuniones familiares me las daba de animador, entrevistador y presentador. En las celebraciones de los cumpleaños de mi abuela materna, cogía un cepillo del pelo o cualquier cosa, simulando que era un micrófono. También me las di de programador musical en las minitecas”, recuerda.

En sus días como universitario vivió donde una tía quien, sabiendo el potencial del joven, lo animó a presentarse en un concurso del noticiero de la mañana de la época, “Buenos días, Colombia”, que pretendía escoger a un reportero nuevo para cubrir el concurso de belleza.

Su carrera profesional comenzó cuando fue seleccionado para el practicante de Claudia Gurisatti y en vacaciones iba a RCN Radio de Ibagué y reemplazaba a los reporteros titulares.

Sus sueños cambiaron cuando fue alumno del cronista Alberto Salcedo Ramos, quien lo llevó a Vida de barrio, un espacio de la desaparecida programadora pública audiovisuales. Ahí descubrió el encanto de las historias de la calle. Recibía un pago simbólico y se enfocó en la reportería y las crónicas.

“Me encarreté con el mundo de contar historias y de la televisión”, sostiene.

A Caracol Televisión llegó casado y con título de abogado. Allí ha mostrado ese estilo tan único que él defiende.

“He tratado de ser ilustrativo en mis informes y ese es mi sello. Estamos en un mundo de mucha susceptibilidad, y lo que impera es lo políticamente correcto, donde se le dé gusto a todo el mundo y es válido en ciertos casos, pero no en todo”, comenta.

Es consciente de que algunos lo atacan y hacen comparaciones odiosas, pero eso ya lo tiene sin cuidado.

“Me comparan con el periodista de Los Simpson y se burlan, pero tengo mi estilo, es mi fórmula de éxito. Probablemente, en algunos casos debo moderar, pero no voy a renunciar a mi esencia”, dice Juan Diego Alvira, quien admite que lo han “amenazado de muerte por redes sociales”, pero que eso no hará que tenga miedo.

“Con todo el palo que me han dado, he aprendido a definir qué dejo que me mortifique y qué no. No me importa el qué dirán. Me preocupo por mi paz y mi salud”, concluye el presentador, quien mira con buena actitud el 2021.