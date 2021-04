Juan Manuel Ramírez y el reto de estar al aire en “Blu 4.0”

Acompañado de un equipo conformado por Mónica Zuluaga, Ana Milena Gutiérrez y Juanita Kremer, este programa multimedia con información digital, innovación y emprendimiento celebra su primer aniversario.

“Blu 4.0” cumple un año de estar al aire, ¿cuáles han sido los principales desafíos para el programa y para Juan Manuel Ramírez como director?

Hemos tenido, todos en el equipo, un gran desafío para ofrecer una experiencia diferente de radio. Me refiero a lograr una conversación divertida, entretenida y cercana a la gente, pese a que estamos todos conectados casi siempre desde nuestras casas. Ha pasado un año en el que nunca nos hemos encontrado todos al tiempo de manera presencial, porque esa es la nueva realidad en medio de la pandemia. En mi caso, el reto adicional ha sido sumar a esta tertulia, de todas las noches, a personajes que no hablaban sobre economía digital y ponerlos a conversar sobre estos temas: políticos explicando sobre violencia en las redes sociales, artistas analizando el negocio de la música en Spotify o Apple Music, chefs haciendo comercio electrónico, banqueros exponiendo créditos virtuales y bitcoins, emprendedores con las ideas más excéntricas que se puedan imaginar y un gobierno que aspira a convertir a Colombia en ‘Silicon Valley’.

¿Cómo nació la idea de crear un espacio para hablar de innovación y la cuarta revolución digital?

Este es un programa de radio que nació en uno de los momentos más difíciles de la historia reciente del país y que nos obligó a ciudadanos, emprendedores y empresarios a ser creativos, apoyados en los canales digitales, para continuar con nuestras vidas. La pandemia anticipó muchos de esos cambios que se estaban aplazando desde las organizaciones y aceleró el interés de la gente por aprovechar la internet. En ese contexto creamos BLU 4.0 en BLU Radio como un espacio de opinión para llevar esperanza cada noche a los colombianos con una agenda de temas tan novedosa como desafiante, con información, opinión y muy cerca del oyente.

¿Por qué es tan importante hablar de revolución digital 4.0?

Porque la economía digital está presente en todo lo que hacemos. Un negocio que no se transforme digitalmente tenderá a desaparecer, un profesional que no desarrolle habilidades en temas de la cuarta revolución industrial difícilmente conseguirá empleo, un gobierno que no regule perderá oportunidades de inversión extranjera y un ciudadano que no aprenda a pagar sus facturas en internet se complicará la vida en estos tiempos. Hoy, la economía digital le aporta al mundo el 20 por ciento de su PIB (Producto Interno Bruto), las transacciones de comercio electrónico crecen un 60 por ciento al año y 6 de cada 10 colombianos tienen acceso a telefonía móvil.

¿Ha sido difícil llegarles a los oyentes con estos temas?

Cuando uno establece una conexión con el oyente a través de una tertulia divertida de amigos, una conversación cercana sin adornos innecesarios en el lenguaje, sin tecnicismos y más bien en la que los ciudadanos resuelvan sus dudas, es más fácil llegarles a las audiencias. Combinamos la magia de la radio con la agilidad de lo digital, desde una mesa de opinión que tiene a un gran equipo. Mientras Mónica Zuluaga nos actualiza sobre las tendencias en materia de marketing y transformación digital, Ana Milena Gutiérrez nos lleva a un viaje con historias de emprendedores, aceleradoras y fondos de inversión que lo hacen bien, y Juanita Kremer nos acerca a la industria tecnológica. En mi caso, la línea transversal que pasa por la regulación, la reglamentación y el papel tanto de gobiernos como empresas para hacer todo esto posible. Creo que esa complementariedad ha sido parte del éxito de este programa y la razón por la que cada día crecemos.

Además de hablar de Revolución Industrial, también mezclan otros temas con artistas de entretenimiento, ¿cómo deciden esos contenidos?

Estos tiempos que estamos viviendo han cambiado las formas de consumo del entretenimiento. Los teatros, museos y cines continuarán siendo híbridos. La música y los contenidos audiovisuales cada vez más se tomarán las plataformas de ‘streaming’ y ni qué decir de los conciertos que ahora abundan en el mundo digital. Son muchas las voces que tienen historias para contar sobre su capacidad de adaptarse, sobrevivir y encontrar oportunidades en medio de tantos cambios. Tenemos anécdotas por montones con artistas muy reconocidos a nivel mundial que han pasado por nuestro programa para contar cómo lograron aprovechar estos tiempos tan adversos.

Es columnista, dirige Blu 4.0, profesor universitario, además tiene la firma Innobrand. ¿Cómo se organiza para desarrollar cada área?

Creo que me he convertido en un experto en trabajo remoto (risas). La verdad es que todos los temas tienen como punto de encuentro el auge de la economía digital, la transformación digital de las pymes, la apropiación digital de los ciudadanos y la mayor conectividad del país. Eso me facilita la posibilidad de crear contenidos para el programa, escribir mis columnas de opinión, avanzar en el ejercicio empresarial y dictar mis clases a los estudiantes tanto de pregrados como posgrados. Eso sí, debo reconocer, que la virtualidad impacta positivamente la productividad o al menos permite hacer más cosas al tiempo.

¿A qué le apunta “Blu 4.0”?

Nos interesa acompañar a los colombianos en esa posibilidad de mejorar su calidad de vida a través de las voces de quienes, desde lo digital, se destacan en emprendimiento, innovación, sostenibilidad, educación, comercio electrónico, salud, negocios y economía naranja. Queremos seguirnos ganando el corazón de los oyentes, que nos encuentren útiles, entretenidos y, sobre todo, muy cercanos.

¿Cómo ve a Colombia en temas de emprendimiento?

Hay un auge del emprendimiento sin precedentes en el país, que tiene varias causas: desempleo juvenil, mayor conectividad, creciente comercio electrónico, explosión de fondos de inversión y aceleradoras, y la creciente oferta de servicios o convocatorias del Estado -ahora concentradas en la Ley de Emprendimiento-. Todo eso nos ha permitido lograr que en Colombia cada joven que encuentre una solución a un problema que nos aqueje, pueda tener una iniciativa que se traduzca en un negocio.

¿Vendrán novedades para el programa a partir de ahora?

Por supuesto, en los próximos días lanzaremos los Premios BLU 4.0 en cinco categorías (emprendimiento, comercio electrónico, aplicaciones móviles, empresas colombianas y fintech), realizaremos un gran foro virtual sobre cómo la economía digital contribuye a la lucha contra la desigualdad y continuaremos con los foros BLU 4.0 sobre economía digital, innovación y emprendimiento. Este 2021 combinaremos la radio con las redes sociales, para que la experiencia de nuestras audiencias sea aún más cercana.