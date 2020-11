El lunes 23 de noviembre, Caracol Televisión lanzará una serie de entrevistas propositivas y realistas que darán respuesta sobre cómo solucionar la vida diaria.

Cuéntenos de “El proyecto es Colombia”.

Quisimos pensar en la Colombia de la pospandemia desde un enfoque propositivo, creativo y realista. La idea de Noticias Caracol es consultar a la mayor cantidad de personas, que son autoridades en muchos temas, para buscar respuestas a la crisis que estamos viviendo por cuenta del COVID-19.

¿Cómo van a responder las preguntas de los ciudadanos?

Para responder se hace una radiografía en Colombia sobre todo lo que dejó al descubierto la pandemia. Para plantear respuestas hay que mostrar lo que pasa en cada tema. Lo fundamental es que sea propositivo y que busque salidas.

Durante las conversaciones que tuvieron con las personas, ¿cuál es el sentimiento que más presente tienen?

Uno hablando con la gente se encuentra que el mayor sentimiento es la incertidumbre. Las personas se preguntan qué va a pasar después de la pandemia. Esto implica pensar cómo va a cambiar no solo el sistema de salud, sino también nuestro sistema productivo, cómo va a cambiar nuestra economía, los impuestos, el tema laboral... Incluso cambiará la forma de comunicarnos. Es plantearse todo lo bueno, lo malo y repensar lo que hay que rescatar y lo que hay que desechar.

¿Cómo estará organizada la sección “El proyecto es Colombia”?

Serán 16 programas, cada uno de 40 minutos. Trabajamos más de 140 personas en estos especiales, por alrededor de más de seis meses. La idea está enfocada en buscar respuestas de las personas acerca de cómo va a cambiar todo. Los especiales se van a emitir en Noticias Caracol, de lunes a domingo, en la emisión de las siete de la noche.

¿Cómo cambió el concepto de lo que es malo o lo que es bueno, y ustedes con qué se encuentran?

Nos encontramos con una sociedad distinta, no sé si mejor o peor. Para unos lo que ha pasado puede ser lo mejor, pero para otros puede ser lo peor. Es una sociedad que está buscando respuestas en todos los órdenes. Evidentemente hay una mirada distinta a lo que está pasando. En lo que el mundo coincide es en que la sociedad no va a ser igual, va a cambiar.

¿Por qué recurren a voces como escritores o personajes de la cultura del entretenimiento?

Nosotros no estamos aptos para decir qué voz es mejor que la otra, pero sí estamos buscando voces que sean expertas en una materia. Tenemos empresarios, que son los que mueven la economía, o incluso premios Nobel, estas son personas que van a aportar mucho más sobre el tema porque lo estudian. Lo mismo en el ámbito de la cultura, con artistas que tienen la sensibilidad y la capacidad intelectual para aportarnos juicios de valor de hacia dónde podemos buscar salidas.

En ese sentido, ¿hacia dónde debe moverse o cómo debe comportarse el ciudadano?

Considero que estamos viviendo una situación difícil, sobre todo en el plan económico, y ante eso buscamos respuestas de cómo solucionar nuestra vida diaria. Cuando hay un nivel de pobreza como el que hay en Colombia la gente busca respuestas y soluciones inmediatas. La idea es buscar contexto de qué es lo que pasa. Esa es la función como periodistas, no solamente informar, sino también aportar y servir. Les mostraremos lo que esas voces creen que se puede hacer para buscar salidas. La idea no es generar polémica ni polarización.

¿Cómo Noticias Caracol ha abordado los retos de esta pandemia?

Para los periodistas y Noticias Caracol fue un año difícil, tocó aprender a cubrir temas que antes no habíamos cubierto. Sin embargo, poder poner el reflector a la gente de ciencia me pareció el mayor logro de este año. La reflexión fue que nació este especial hace más de seis meses. En este se van a mezclar entrevistas con reportajes. Para esto contamos con el equipo de producción de Los Informantes y de Séptimo día. Este año también se nos han sumado las horas de emisión. Nos ha tocado resolver con el mismo equipo de noticias, porque no contratamos a un equipo adicional. Lo más difícil fue rodar en medio de la pandemia y conseguir a los personajes que no sean solo de Colombia, sino también del exterior, como científicos británicos y estadounidenses.

¿Cómo les contaría a sus nietos o amigos dentro de varios años el cubrimiento de la pandemia?

Ahora estamos cubriendo algo que incluso podemos tener en nuestras casas, en nuestros hogares sin distintos tipos de clases sociales, de grupos étnicos. Es un problema que puede atacar a todos, donde el reto es aprender a cubrir algo teniendo miedo.