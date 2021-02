Julian McMahon, un agente con tinte de superhéroe

El actor que interpreta al agente Jess LaCroix en la serie “FBI: Most Wanted”, cuya segunda temporada presenta Universal TV en América Latina, cuenta cómo ha sido para él volver al estudio de grabación en tiempos de pandemia.

En un mundo en el que los superhéroes se han convertido en algo tan importante para la audiencia, ¿cree que Jess LaCroix y los demás personajes de “FBI: Most Wanted” tienen la oportunidad de proclamarse superhéroes reales?

En estos programas tratas de crear héroes de las personas normales y entonces no hay mejor oportunidad que este tiempo en el que estamos en el mundo. Cuando llegamos al final de un episodio, cuando estamos abatiendo al malo y en el entorno actual, sea COVID o malestar racial o solo personas haciendo cosas malas, se siente como algo heroico y espero que las personas lo sientan igual cuando lo están viendo.

¿Cómo ha sido experiencia de trabajar en medio de la pandemia?

Ha sido interesante. Empezó con un poco de conflicto porque está todo muy extraño, los protocolos son exigentes y empezar a aprender cómo manejar todo eso ha sido complicado. Yo específicamente he estado muy activo, solo siguiendo las reglas. Hacemos lo que nos piden y usamos mascarillas todo el tiempo, nos distanciamos socialmente y nos hacen muchas pruebas. Es algo que hemos hecho durante tres meses y ahora ya se ha convertido en algo casi normal, ya todo el mundo está acostumbrado y se ha convertido en parte de la rutina diaria.

¿Como actor necesita del contacto físico en el estudio?

Claro. Abrazar y besar es un lujo. Hay personas en el set a quienes nunca les he visto la cara, todo lo que veo son sus señas y sus ojos a través de un vidrio porque todo el mundo está usando un protector, pero espero el día en el que podamos vernos las caras de nuevo. Por medio del cuerpo nos expresamos y comunicamos los actores, así que extraño el contacto físico, pero entiendo el momento en el que estamos.

¿Cómo ha sido su preparación para interpretar a Jess LaCroix, un agente del FBI que es, además, padre soltero de una hija adolescente?

Ha sido el mismo proceso que regularmente se hace en la actuación, cosas tácticas y aprendiendo cómo usar y tener las armas para evolucionar. Quería crear un personaje a partir del guion que me dieron, así que le puse ingredientes como su autoritarismo y el hecho de poder perder los estribos bastante rápido. LaCroix no se toma las cosas a la ligera, se mueve constantemente en una dirección, entonces, cuando tiene un objetivo, no para hasta lograr sus metas.

¿Cómo podría definir la relación entre Jess LaCroix y su hija adolescente?

Él tuvo una relación bastante dura con su padre, quien fue un apostador, alcohólico y nunca le dio el apoyo que necesitaba. Jess no sabe cómo manejar su pasado y eso afecta también la relación que tiene con su hija. Él realmente no ha estado con nadie desde que su esposa murió y el pasado que desarrollé para el personaje es que él y su esposa estuvieron juntos por mucho tiempo, entonces se convirtió en un luchador perpetuo con algunas fallas en la crianza de su hija adolescente.

¿En algún momento lo ha sorprendido el personaje de Jess LaCroix?

Jess LaCroix es naturalmente una buena persona, no es que haya interpretado tipos malos todo el tiempo, pero sí he personificado sujetos cuestionables: Christian Troy en Nip/Tuck o Doctor Doom en Los 4 fantásticos. He interpretado personajes que para muchas personas son “los malos”, entonces lo que realmente estoy explorando con Jess LaCroix es… mi familia. Mi familia es la que me ha presionado para interpretar a un buen tipo porque dicen que yo soy eso, una buena persona. Estoy todavía explorando al personaje y dejo que me siga sorprendiendo en cada capítulo.

Usted es un apasionado de la gastronomía, ¿tiene alguna referencia de la comida colombiana?

Claro que he probado la comida colombiana... incluso he cocinado comida colombiana. Hay un par de restaurantes colombianos a los que iba con un amigo en California, en Los Ángeles, y quiero decir que me encantan sus sabores.