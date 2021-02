Julián Román: “El humor siempre facilita la forma de contar las cosas”

El actor participa en “De brutas nada”, una serie comedia que llega a Sony Channel y que, para él, está lejos de ser “light o relajada”, pues reflexiona sobre cómo nos comportamos los seres humanos con los seres que amamos.

Este lunes la pantalla de Sony Channel se renueva con “De brutas nada”, una serie que retoma el planteamiento que Isabella Santo Domingo planteó hace dos décadas en el libro “Los caballeros las prefieren brutas”.

* Le recomendamos: ¿Los caballeros las siguen prefiriendo brutas?

La premisa básica de Santo Domingo es que a los hombres los intimidan las mujeres exitosas. Esa idea la desarrolló tanto en el libro como en una obra de teatro y una serie de televisión que, con el protagonismo de Valerie Domínguez y Juan Pablo Raba, Sony lanzó en 2010.

Ahora, “Los caballeros las prefieren brutas” se replantea con la serie “De brutas nada” que originalmente estrenó Amazon Prime Video el año pasado, y que ahora llega a la parrilla de Sony Channel desde el 15 de febrero a las 8:55 de la noche.

Esta producción realizada entre Colombia y México sigue la historia de Cristina (Tessa Ía), una mujer que a punto de casarse descubre la infidelidad de su novio. Con un contrato de arrendamiento de un apartamento firmado por varios años, en compañía de sus amigos y su hermana emprende la búsqueda de un ‘roomie’ y es ahí cuando conoce a Alejandro (Christian Vázquez).

Cristina y Alejandro están acompañados por sus amigos Hannah (Carolina Ramírez), Esther (Marimar Vega), Rodrigo (José Pablo Minor) y Miguel (Oswaldo Zárate).

Entre esos personajes se debate el amor, el desamor y el sexo. Unos quieren encontrar la pareja perfecta para pasar el resto de sus vidas, otros se dan muchas oportunidades sentimentales con tal de ser amados, y otros simplemente quieren disfrutar la vida sin pensar en el futuro.

Por su parte, los personajes de Gabriela (hermana de Cristina, Diana Bovio) y Guillermo (esposo de Gabriela, Julián Román) aportan cierta profundidad a la historia porque ven el divorcio como un camino, una decisión nada fácil cuando hay dos hijos y cuando en algunas culturas el matrimonio es visto como un fracaso.

“No sentí que fuera una serie light o relajada. Todo lo contrario, sentí que los temas son muy profundos. ¿Cuál es la maravilla de esta serie? El humor, porque más allá de que sea un drama o una serie histórica o una narcoserie, el humor siempre facilita la forma de contar las cosas”, sostiene el artista.

Guillermo, además, se debate entre el trabajo estable o dedicarse a lo que verdaderamente lo hace feliz, seguramente algo con lo que muchos televidentes se sentirán identificados, pero no Román.

* Puede leer: “WandaVision” es la serie más vista en todo el mundo.

“En ese aspecto creo que no estoy de acuerdo porque nunca me ha pasado. Yo siempre he peleado contra eso. Desde que yo estaba pequeño me gustaba la actuación y mi abuelo me quería meter a Comunicación Social o a otra cosa, y mi abuela también, y todo el mundo opinaba como con esa filosofía de primero estudie algo serio y después cuando se gradué hace lo que quiera. Y era como no, si a mí me gusta esto, voy a estudiar desde que quiera y desde que pueda”, dice el actor colombiano que, en esta ocasión, encarna a un hombre mexicano.

Para ello, imitó y adaptó tanto la personalidad como el acento de su amigo, el director mexicano Alejandro Lozano conocido también como “El patas”.

“Me base mucho en como habla él, él es del DF, mi personaje es muy parecido a él. Sí, le encanta cocinar, es un hippie chic, que es muy profesional, pero es muy súper hippie en el tema de vestir, su apartamento, la decoración. Entonces yo asumí que mi personaje iba por esa línea, tuve la oportunidad de hablar con él seguido y empecé a guardarme su entonación de ciertas palabras, de ciertas formas de responder y aparte él es papá. Yo lo veo en sus redes y monta pues cosas con sus hijos, cocinándole a sus hijos, entonces para mí fue una ayuda maravillosa como tener esa entonación”, comenta.

Las relaciones humanas y sentimentales siempre serán sujetas de estudio porque, conforme la sociedad cambia, la forma de relacionarnos también. En ese sentido, “De brutas nada” se adaptó a los tiempos actuales, en los que las redes sociales son el medio más usado para la comunicación.

Por eso, Isabella Santo Domingo se pregunta “¿Realmente nos estamos conectando o no estamos traumatizando?”.

* Archivo: “No quiero terminar mi vida con un idiota”: Isabella Santo Domingo.

Julián Román, por su parte, destaca un capítulo en el que se organiza una fiesta para un lanzamiento y en la que participan todos los personajes, “en esa gran fiesta pasa de todo, entonces entiendes la serie, ¿a quién le gusta quién? y ¿quién está con quién?”.

Más allá del amor, el sexo o el trabajo, “De brutas nada” tiene el propósito de hacer reflexionar a la audiencia sobre lo que nos sucede como seres humanos y de reivindicar la sociedad latinoamericana, pues rompe los estereotipos e imaginarios internacionales y presenta a mujeres que son empresarias, a hombres caballerosos y a ciudades que lucen cosmopolitas.