Kiernan Shipka será la protagonista del remake de "Sabrina"

BANG Showbiz

A lo largo de sus siete temporadas en la serie Mad Men, Kiernan Shipka logró lo que parecía casi imposible: mantenerse en el papel que consiguió con tan solo ocho años y destacar entre un reparto plagado de reconocidos actores como Elisabeth Moss, Christina Hendricks o January Jones.

Ahora la niña de cabellera rubia que impactó a la audiencia como la problemática hija de Don Draper ha crecido y está lista para regresar a la pequeña pantalla, pero esta vez como la protagonista de la historia en el remake de Sabrina, la bruja adolescente.

En este proyecto para Netflix, Kiernan, de 18 años, dará vida a la joven medio bruja y medio mortal que tanto éxito cosechó en la década de los noventa, aunque esta versión de la historia tendrá un tono mucho más oscuro inspirado en el cómic The Chilling Adventures of Sabrina. La producción ya ha arrancado el rodaje en Vancouver, donde la actriz ha sido vista grabando algunas escenas en exteriores con su compañero de reparto Ross Lynch, quien se encarga de interpretar al novio de Sabrina, un estudiante completamente ajeno a los poderes de su chica.

Con esta nueva adaptación de Sabrina, Kiernan ha entrado a formar parte de la nueva hornada de apuestas del gigante del streaming enfocadas a un público más juvenil para continuar su exitosa carrera en series, que ella nunca ha pretendido abandonar en favor del cine.

"Me encantaría saber qué me depara el futuro. Ahora mismo lo afronto todo día a día. Acabamos de rodar hace unas semanas, así que he estado yendo a clases y también acabo de adoptar un cachorrito, por lo que estoy en modo madre", aseguraba Kiernan en una entrevista poco después de participar en la serie Feud como la hija de Bette Davis. "En lo que respecta al cine y la televisión, el medio no me importa tanto como la calidad. Estoy feliz de ir allá donde me lleve un buen guion".