Kirsten Vangsness: "Criminal Minds fue un cambio de vida irrepetible"

¿Cómo resume su tiempo en “Criminal Minds”?

Fue un cambio de vida irrepetible, una de esas experiencias maravillosas que tienes en tu vida, algo que simplemente ocurrió. Penélope es un personaje que aprecio mucho. Todo esto es muy confuso porque todos en el show realmente quisiéramos seguir trabajando, porque somos muy cercanos, pero estamos tristes porque sabemos que no se puede. Fue uno de los mejores tiempos de mi vida, me quedo con las amistades que hice, las cosas que aprendí. Todo esto fueron momentos de alegría, risas, aprendizaje y problemas complejos que eventualmente siempre encontraron solución, y todos los actores que brillaron en su mejor forma. También, contábamos con un excelente grupo de personas, diseñadores, guionistas, todos los que trabajaron porque la serie fuera real

Penélope García, su personaje, fue uno de los más intensos y abrumadores durante el programa. ¿Qué tan difícil fue conectarse y desconectarse de ella en cada temporada?

Penélope y yo somos muy cercanas desde su creación. Recuerdo que la primera vez en el set estaba mirando al escritorio y sentí algo muy extraño porque el personaje se comunicaba conmigo. Sentía una gran responsabilidad porque yo no puedo hacer lo que hace Penélope, pues es una brillante analista de FBI. Me siento muy cercana a ella, algunas veces el trabajo fue emocional, a veces solo con entrar al set me conectaba con ella.

¿Qué es lo que más va a extrañar de Penélope y de “Criminal Minds”?

Voy a extrañar lo cercanos que éramos dentro del show. Pero eso sí, algo que no voy a extrañar son las gafas, ya todas las metí en una maleta en mi casa. Extrañaré mucho al equipo, la colección de personajes, entre otras cosas. No puedo decir que a mis amigos de set los voy a echar de menos porque nos vemos regularmente, pero sí nuestras vivencias durante las grabaciones, como pasábamos el tiempo y todo eso.

Durante el show tuvieron que desarrollar varios casos que en algunas ocasiones parecía que no tenían solución. ¿Cuál de estos fue el más difícil para usted?

Fue hace mucho tiempo cuando atacaron y le dispararon a Penélope y el episodio en que Morgan se fue de la serie, porque la unión que tenían ellos dos era muy importante y, a pesar de que él era casado, ella siempre mantuvo la esperanza de que algo sucediera. Fue muy interesante de interpretar y a la vez aterrador porque no sabía que iba a ser de García sin Morgan a su lado.

¿En la vida real que sabe de Hackers y Dark Webs?

El personaje es un mago con las computadoras, y yo soy muy básica, lo que aprendí fue la complejidad de la programación, también el trabajo de los White Hat Hackers (hackers éticos) porque cuidan a la gente de una manera extraordinaria.

¿Criminal Minds logró cambiar para bien o para mal a la gente?

Realmente espero que haya cambiado para ser mejor. Criminal Minds es un show aterrador y pasan tantas cosas terribles con el comportamiento de las personas, pero la verdad es que la serie explica que los monstruos son creados por monstruos y que las personas hacen lo que hacen porque creen que está bien y se sienten bien haciéndolo, incluyendo las cosas más espantosas, pero en el mundo hay más gente buena que mala.

Después del final de la serie. ¿Cuáles son sus próximos proyectos?

He estado haciendo diferentes cosas. Ahora estoy escribiendo, hace poco hice un corto animado, he estado haciendo presentaciones en vivo, audiciones, después de tanto tiempo en Criminal Minds es raro y a la vez excitante.