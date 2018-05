El documental se transmitirá por el canal E!

La lucha de McGowan contra Weinstein llega a la televisión

Redacción medios

Rose McGowan fue una de las mujeres que el año pasado dieron inicio a un gran cambio en Hollywood, pues fue una de las que hablaron —junto a Ashley Judd y Mira Sorvino— con The New York Times sobre los abusos que sufrieron por parte del exproductor de Hollywood Harvey Weinstein. La investigación del diario estadounidense hizo que la carrera del realizador, quien había fundado con su hermano las empresas Miramax y The Weinstein Company, llegara a su final. (Leer: Harvey Weinstein se entregará este viernes a autoridades en Nueva York).

Rose McGowan decidió contar esa lucha en un libro titulado Brave, y en Citizen Rose, un documental que inicialmente iba a ser de dos horas y que luego se extendió a cinco capítulos que debutaron el pasado 17 de mayo en Estados Unidos y que se estrenan en Latinoamérica el domingo 27 de mayo por el canal E! (Le puede interesar: Harvey Weinstein arremete contra Rose McGowan tras publicación del libro "Brave")

La actriz de 44 años, recordada por participar en Scream, Charmed y Planet Terror, explora su lado más personal al revivir sus experiencias en la industria cinematográfica, así como su labor en el movimiento #MeToo, que se volvió global luego de que mujeres de varias industrias de diversos países se animaran a contar sus historias.

McGowan dice que con su documental quiere difundir un mensaje de “valentía, arte, alegría y supervivencia” y mostrar su activa participación en la lucha contra el acoso sexual y la violencia. Por eso, uno de los episodios la sigue en la marcha a la que asistió en Roma el Día Internacional de la Mujer. (Le puede interesar: "Brave", el libro en el que Rose McGowan narra cómo fue violada por Harvey Weinstein)

Los televidentes también podrán ser testigos de su crianza basada en la religión, del momento en el que le comentó del abuso sexual a su madre, de la orden de arresto por posesión de drogas en la que estuvo involucrada y la explicación de por qué se mantuvo 20 años en silencio y cuál fue el detonante para hacer públicas sus acusaciones contra Weinstein.

La realización de Citizen Rose se hizo después del libro Brave, porque “quería mostrar cómo podemos curarnos a través del arte, incluso cuando hemos sido perseguidos por la maldad”, dijo la artista en enero pasado.



Su objetivo, dice, es tener una conversación con todo el mundo “acerca de cómo podemos ver las cosas de forma diferente y encontrar la belleza en todas partes”.

En los últimos meses, Rose McGowan se enfrentó a Hollywood. Tras denunciar a Weinstein, la artista criticó que actrices como Meryl Streep se hubieran quedado calladas ante las acciones del exproductor que ganó 81 premios Óscar y que tiene en su contra denuncias por acoso sexual hechas por más de 100 mujeres, algunas de las cuales están siendo investigadas en Londres, Los Ángeles y Nueva York. (Le puede interesar: "La farsa de Hollywood": Rose McGowan contra el negro en Globos de Oro)

En su libro, McGowan dice que Weinstein abusó de ella en 1997, durante el Festival de Cine de Sundance, cuando tenía 23 años. El exproductor le pagó US$100.000 por un acuerdo que no implicaba confidencialidad pero sí le impedía denunciarlo, hasta que en octubre de 2017 los medios estadounidenses The New York Times y The New Yorker decidieron publicar decenas de agresiones sexuales cometidas por Weinstein, que ya conocían de años atrás, pero que por diversos motivos de presión no llegaban a la luz pública.

En los últimos meses, McGowan se ha convertido en una de las caras más conocidas del activismo feminista en contra de los abusos sexuales, el machismo y la hipocresía en Hollywood, pues no estuvo de acuerdo con la protesta que se realizó en los Globo de Oro, cuando los artistas lucieron trajes de color negro, ya que supuestamente las acciones de Harvey Weinstein eran un secreto a voces. De hecho, Ben Affleck es uno de los que llamó hipócritas y lo criticó públicamente en Twitter, por lo que la red social suspendió temporalmente la cuenta de la artista, algo que sin duda le dio más notabilidad y ganas de seguir adelante con las denuncias. (Le puede interesar: "No conocía los crímenes de Weinstein": Meryl Streep responde a Rose McGowan)

Aunque actrices tan importantes como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Salma Hayek, Kate Beckinsale, Asia Argento y Lea Seydoux han contado sus experiencias, han sido Rose McGowan, Ashley Judd y Mira Sorvino quienes durante estos meses han seguido comprometidas con la causa que, sin proponérselo, tuvo un efecto dominó con consecuencias para los actores Kevin Spacey, Dustin Hoffman y James Franco y los directores Roman Polanski, Louis C.K., Bryan Singer, Brett Ratner y John Lasseter.