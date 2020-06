La mujer que mueve los hilos de “El presidente”

La actriz mexicana Paulina Gaitán es la encargada de darle vida a Nené, la esposa de Sergio Jadue (Andrés Parra), en la serie de Amazon Prime Video.

El presidente es una serie protagonizada por Andrés Parra que narra la historia de Sergio Jadue, un chileno que pasó de ser un dirigente corrupto del fútbol a colaborador del FBI en el marco de la investigación que destapó el escándalo que se conoce como Fifagate.

En esta propuesta televisiva, Parra se lleva todos los aplausos por su interpretación y caracterización del hombre que, en la actualidad, vive como testigo protegido en Miami, EE. UU. , a la espera de un juicio. (Lea: “El presidente”: el hombre del escándalo del FIFA-gate)

Sin embargo, la producción creada y dirigida por Armando Bo, ganador del Premio Óscar por el guion de Birdman (de Alejandro González Iñárritu), cuenta con dos personajes femeninos, Nené y Rosario, que son los que al final inducen a Jadue a que la ambición se salga de control y a ofrecer detalles de la corrupción.

Nené es la esposa de Jadue, una mujer que en la ficción de Bo es la Lady Macbeth que impulsa a este hombre a ocupar cargos importantes en el fútbol.

Ella quiere salir del pueblo donde viven (La Calera, Chile) y cuando el equipo que preside su esposo pasa a primera división, ve la oportunidad perfecta para moverse en las grandes ligas.

La ambición del protagonista es tan grande como la de Nené, pero es ella quien le da todas las armas para apaciguar el miedo o las dudas que tiene sobre sí mismo.

“No creo que Nené sea una persona tan ambiciosa que solamente quiera el dinero, creo que quiere a su marido y que hay una cosa ahí de equipo, al final ella sabe que es más fácil subir con él que sin él”, dice Paulina Gaitán sobre su personaje.

“Es la vida que nos merecemos”, frase que esta mujer repite una y otra vez a Sergio Jadue para inspirarlo, pues así mitiga la culpa de conseguir las cosas lejos de la legalidad.

Un apartamento más grande, un mejor carro y uno que otro viaje son los lujos a los que poco a poco se acostumbra esta familia, porque “no siempre merecen estar abajo”, algo que no está mal si la ambición es en dosis pequeñas y teniendo las cosas claras.

Una de las cosas más interesantes de esta serie, la primera latina de Amazon Prime Video, es la construcción de los personajes femeninos, especialmente los interpretados por Paulina Gaitán y Karla Souza, quien encarna a Rosario, la investigadora del FBI.

Gaitán hace de Nené mucho más que la esposa de Sergio Jadue. Ella es quien mueve los hilos para que este hombre no naufrague una vez se convierte en uno de los dirigentes más influyentes de Suramérica, al presidir la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) y la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol).

Nené es la mano derecha de Jadue y supervisa sus conversaciones, sus reuniones, sus aliados y sus gustos. También le ayuda a forjar el carácter y a volverlo un hombre más mediático, que ante la prensa tiene el tono y las palabras correctas.

Eso sí, a Nené se le escapa Rosario, la mujer que hace que Jadue sea pieza clave en las investigaciones del FBI por sobornos superiores a los US$150 millones por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

“A mí Nené me vuela la cabeza de lo increíble y lo difícil que es mantenerla y recrearla; es una mujer compleja. Me encanta”, enfatiza Gaitán, quien su personaje en El Presidente es muy diferente a la Tata Escobar, la esposa de Pablo Escobar que interpretó en Narcos.

“Creo que la Tata no era sumisa. Creo que, al contrario, era una mujer que sabía perfectamente lo que su marido hacía y ella tomó la decisión de callar y de aguantar, eso no nos hace sumisas porque lo decide. No me gustaría decir cuál me gustó más, porque creo que son proyectos completamente distintos”, dice.

Paulina Gaitán recalca que, aunque ambos personajes son inspirados en mujeres de la vida real, ella es actriz y no imitadora, por lo que las mujeres que presenta en pantalla tienen licencias típicas de la ficción y detalles físicos o personales que son parte del proceso de creación. Nené, por ejemplo, le “recordó que nosotras tenemos mucho poder y que podemos elegir dónde estar, cuándo y cómo”.

Haciendo uso de esa delgada línea del drama de ficción inspirado en la vida real, Armando Bo creó y escribió una historia que transita entre el drama y la comedia, pero la actriz mexicana advierte que no es un dramonón sobre “cómo se va cayendo todo y la corrupción, los jugadores, Sergio, Nené… no”.

Para la artista, es una serie que tiene luz con escenas de tensión, pero también con situaciones que se van a poder disfrutar con ellos, una fusión que se vuelve bastante atractiva para el espectador.