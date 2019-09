La música a través de la radio

Daniela Suárez Zuluaga

La radio musical ha tenido que irse adaptando a las épocas e ir incluyendo los nuevos géneros que han ido naciendo, sobre todo en la actualidad. En Colombia no existían tantos diales como ahora, no había tantas opciones, pero hoy en día el catálogo es extenso.

En un principio, la radio funcionaba exclusivamente para narrar acontecimientos importantes que tenían lugar en diferentes partes del mundo, luego empezó a implementarse como método de enseñanza con la llegada de la radio escolar, y con el paso del tiempo fue adecuándose a los cambios que demandaba una sociedad para la cuál la radio, más que un medio informativo, era una compañía día a día.

Fue el vehículo de transmisión de los éxitos musicales más importantes durante décadas. “Cuando el locutor anunciaba la siguiente canción yo estaba muy pendiente, porque si era de mis favoritas, automáticamente sacaba un cassete de la guantera y la grababa para poder escucharla varias veces en el día”, cuenta Hérctor Martínez, un aficionado de la radio musical en otros tiempos.

La radio musical ha tenido que irse adaptando a las épocas e ir incluyendo los nuevos géneros que han ido naciendo, sobre todo en la actualidad. En Colombia no existían tantos diales como ahora, no había tantas opciones, pero hoy en día el catálogo es extenso.

“Cuando las cadenas radiales comenzaron a transmitir música fue toda una revolución, recuerdo que en mi casa ya no solo se utilizaba el radio para escuchar los informativos, sino que empezó a hacer parte de las reuniones familiares y las fiestas, era muy divertido cuando sonaba un hit y todos en la casa gritaban que por favor alguien subiera el volumen”, dice Martínez, quien además recuerda que por la época de los 70 pasaban muchos boleros y tangos. “Yo era feliz escuchando esas canciones en mi Renault de camino al trabajo”, agrega.

Fue a principios de la década de los 80 cuando géneros como el rock y el pop empezaron a sonar en Colombia de la mano de Súper Estación 88.9. La implementación de la música anglo fue un acontecimiento importante en la historia de la radio, pues en los 70 las emisoras se movían más entre la música tropical y las baladas de artistas latinoamericanos y españoles, como era el caso de Nino Bravo, Sandro, Camilo Sesto O Julio Iglesias.

Antes de la aparición de Súper Estación, la emisora encargada de transmitir los grandes éxitos del momento era Radio Fantasía, emisora dirigida por Álvaro Monroy en 1979, pero desapareció solo dos años después. “Esa emisora era aburrida, recuerdo que solo ponían música y ya, no había ningún tipo de interacción con el oyente, ni una voz que dijera una sola palabra, prefería entonces poner a sonar mis vinilos en mi casa y me daba lo misimo”, reflexiona Héctor, que además tiene una colección enorme.

Luego, de la mano de Fernando Pava y su familia nació Cadena Súper en 1982, y solo se transmitía en la capital del país. El gran éxito de Súper Stéreo era que ponía al aire las canciones de moda en las listas anglosajonas de bandas como los Beatles, o The Rolling Stones.

En esta emisora se realizó “Disco nice”, un programa de mezclas en radio conducido por Chuco Benavides y Tulio Zuluaga que ponía a sonar las canciones de la “rumba” y realizaba concursos. Tuvo tanto éxito, que incluso en 1989 se realizó una caravana donde varios automóviles seguían al móvil de la emisora por la carrera 15 hasta Avenida Chile. Era todo un movimiento al ser la pionera en llevar estos géneros a la radio del país.

A finales de los 80 y principio de los 90, la programación de la emisora estuvo a cargo de Darió Orozco, y por esa época las grandes cadenas nacionales de radio Caracol y RCN empezaron a crear la competencia ante el fenómeno que estaba causando la Súperestación. De ahí nacieron emisoras que aún siguen vigentes, como es el caso de Radiocktiva, La Mega y Los 40. A mediados de los 2000, comenzaron a llegar emisoras informativas como W Radio y La FM, que generaron una decadencia notoria en la audiencia de las emisoras musicales. Luego vendrían otras emisoras que traían consigo nuevos géneros musicales, como el urbano y la música popular.

“Para ser honesto, la mayoría de emisoras en la actualidad no son de mi total agrado, creo que rescato mucho la magia de las voces de antes, la manera en la que los locutores le hablaban al oyente… me parece que la radio actual es muy variada y está bien, pero claro que me quedo con las emisoras de antes, ahora no ponen al aire la música que yo escuchaba cuando era joven, quizás por eso me he alejado un poco de la radio”, admite Martínez mientas mira su radio vejo, el que lo acompaña desde principios de los 70 y todavía conserva. “Lo grandioso de la radio en su momento fue que pudo llegar a lugares a los que nadie podía, era increíble”, concluye.

Manténgase informado sobre las últimas noticias que suceden en Colombia y el Mundo, el más completo cubrimiento noticioso todos los días con el periódico El Espectador.

Manténgase informado sobre las últimas noticias que suceden en Colombia y el Mundo, el más completo cubrimiento noticioso todos los días con el periódico El Espectador.