La segunda temporada de “¿Quién mató a Sara?” ya tiene fecha de estreno

La serie de Netflix deberá responder muchas preguntas en esta nueva entrega, pues la venganza de Álex le dio un nuevo giro a la trama al darse cuenta de que su hermana no era la mujer que aparentaba ser.

“¿Quién mató a Sara?”, la nueva serie de Netflix, continúa arrasando en la plataforma, convirtiéndose en uno de los títulos latinos con mayor repercusión que tiene actualmente el servicio en streaming. Con una nueva temporada anunciada para el 19 de mayo, muchos cabos sueltos dejaron los episodios de la primera temporada, planteando nuevas incógnitas que han despertado en el público tanta intriga.

Y es que la segunda temporada tiene que responder a muchas preguntas. La venganza de Álex se ha topado con nuevas revelaciones que le dieron vuelta a la trama, pues Sara no era la chica risueña que aparentaba ser. Ella misma escondía varios secretos. Por eso, estos son los detalles que la segunda entrega de la serie deberá tener en cuenta.

ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS

¿ASESINATO RESUELTO?

El propio nombre de la serie hace referencia al asesinato de Sara. El episodio final de temporada revelaba, aparentemente, que Elroy y Mariana estaban detrás de su muerte. Pero la ficción mostró las imágenes de tal forma que surge la duda de si, realmente, Elroy ayudó a su ama a acabar con la vida de la joven, o si fue otra persona la que ejecutó el plan de la matriarca de los Lazcano.

LA OTRA CARA DE SARA

El episodio final muestra que Álex encuentra el otro diario de Sara, en el que descubre que no estaba bien mentalmente, llegándose a plantear el suicidio, así como también revela sus deseos de matar a alguien. El tráiler de la segunda temporada advierte que la joven “era mucho más peligrosa” de lo que parecía. Un giro que hará que Álex vea con otros ojos a su fallecida hermana.

EL NUEVO CADÁVER

En el diario, Álex encuentra un papel en el que hay un mapa que le lleva al personaje interpretado por Manolo Cardona a hallar un cadáver, que tiene un agujero de un disparo en la frente. En un flashback, se revela que César disparó a una persona que estaba agrediendo a Sara. ¿Será el cuerpo de agresor? ¿Fue César el que lo mató o fue Sara, tal y como lo confiesa en su diario?

LA PATERNIDAD DE CHEMA

Más allá del misterio de la muerte de Sara, está la trama de Chema y su pareja, Lorenzo. Los dos quieren convertirse en padres y, por ello, recurren a la gestación subrogada. Sin embargo, el ex de la mujer aparece, poniendo en problemas a Chema y Lorenzo. El adelanto de la segunda temporada muestra a Chema sin camiseta besando a Clara, la cual lleva un bigote pintado. ¿Significa esto que Chema ha dejado a Lorenzo y busca engendrar a su hijo por otras vías?

LOS NEGOCIOS DE CÉSAR

Aunque César Lazcano no es el culpable, aparentemente, de la muerte de Sara, sí está implicado en varias situaciones escabrosas, dos de ellas relacionadas con la fallecida, pues Sara estaba embarazada de él y a ambos les une la muerte del agresor de la joven, cuya identidad es un nuevo misterio.

Por otro lado, los turbios negocios de César relacionados con la trata de personas, el tráfico humano y la producción de vídeos sadomasoquistas en el que se tortura a mujeres le ponen en una situación vulnerable. Su hija Elisa, se enfrenta a él por estos negocios y su socio, Sergio, está decidido a traicionarlo para evitar acabar igual de expuesto. El patriarca de los Lazcano tiene varios frentes abiertos de cara a la segunda temporada.

LA IDENTIDAD DE DIANA, LA CAZADORA

La identidad de Diana Cazadora, aquella persona que le daba información a Álex para investigar, resultó ser la de Marifer, la mejor amiga de Sara. Sin embargo, el episodio final pone en entredicho la amistad de las dos. El diario secreto revela que Sara sería la hermana de Marifer y que esta sufría abusos por parte de su padre. En el escrito, la joven también confiesa que no se lleva nada bien con su aparente mejor amiga.

Por otro lado, en las vísperas de la muerte de Sara, puede verse a Marifer llamar a su amiga para pedirle ayuda y esta no se la da. En la escena, Marifer aparece llorando y su rostro de desesperación se torna a una cara llena de ira y ansias de venganza, lo que implica que la relación de ambas, tal y como muestra el tráiler de la segunda temporada, será uno de los elementos clave de los nuevos episodios.

¿SARA ESTÁ MUERTA?

Aunque la serie se titule ‘¿Quién mató a Sara?’, lo cierto es que no llega a verse el cuerpo de la muchacha. Es más, no queda claro si llegó a fallecer justo tras el accidente. Aunque la sinopsis del episodio final diga que la joven murió en 2001 (y en su lápida aparezca la fecha del 9 de agosto), lo cierto es que no sería descabellado pensar que el cadáver que se ha enterrado no sea del de Sara, especialmente porque su diario secreto tiene anotaciones y confesiones fechadas en septiembre.

¿Cómo es posible que acudiese a una fiesta en septiembre si estaba muerta desde hace un mes? O bien es un agujero de guion, o Sara no llegó a morir en el accidente. Ahora bien, si Sara estuviera viva, ¿quién es la que está enterrada en su tumba?