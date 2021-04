“La templanza”: la época vista con otros ojos en televisión

Juana Acosta, nominada al Premio Goya, y Rafael Novoa son los colombianos que forman parte de este proyecto internacional que recrea el ambiente social y político de España, Cuba y México en el siglo XIX.

Mauro Larrea tentó la suerte, perdió y se le esfumó todo el capital económico que acaudaló en México, a donde llegó con sus hijos pequeños, luego de la muerte de su esposa.

Cuando salió de España, su tierra natal, el dinero apenas le alcanzaba para vivir, pero en tierras centroamericanas forjó una fortuna gracias a la minería, esa que ahora se le va de las manos por tomar una mala decisión.

Pero Larrea, quien aprendió a moverse sagazmente en el mundo de los negocios, encontrará un mejor futuro (o uno peor) cuando se cruce con Carola Gorostiza o Soledad Montalvo, las mujeres protagonistas de La templanza, la novela que María Dueñas lanzó en 2015 y que ahora es recreada en la televisión gracias a Amazon Prime Video.

En la ficción audiovisual, Mauro Larrea es interpretado por Rafael Novoa, el actor colombiano que gracias a este proyecto disfruta del éxito internacional, pues desde la semana pasada está disponible en todos los territorios donde tiene cobertura la plataforma digital.

Para el artista, esta nueva visión de una obra de María Dueñas, de quien también se adaptó El tiempo entre costuras o Las hijas del capitán es una gran oportunidad para el mercado español y multicultural, porque el libro se presta para que la producción se enriquezca con la actuación de artistas de diferentes nacionalidades, situación que pone una vara muy alta, porque la competencia, en el buen sentido de la palabra, genera calidad.

“Creo que las plataformas están desempeñando un papel importante en la televisión iberoamericana. En esta ocasión no hicieron una simple historia de época, sino que se esmeraron en cada detalle de producción, dirección y realización basándose y guiándose en la calidad de los libros de María Dueñas”, recalca.

La novela literaria La templanza está ambientada a finales del siglo XIX, y más allá de ser una historia de amor, es una narración que recrea el ambiente social y cultural de la época en que la libertad y autonomía eran facultades exclusivas para los hombres; algo impensable para una mujer, un empleado o un esclavo.

“Es una serie que ubica muy bien tanto en espacio como en tiempo el final del siglo XIX y el hecho de que tenga que haber un viaje entre diferentes países, como México, Cuba, España o Londres, funciona muy bien”, dice Rafael Novoa.

La escritora española María Dueñas también apuesta por la superación de la adversidad, la forma más segura de encontrar un lugar en el mundo y las nuevas oportunidades.

“Creo que es uno de los valores de esta serie, es una historia de amor, pero que a la vez María Dueñas cuenta en su novela de una manera muy detallada de la época, y pienso que eso es muy atractivo para los espectadores”, comenta por su parte Juana Acosta, quien asegura que no es una historia del amor tradicional, porque los protagonistas se encuentran en una edad madura, algo novedoso en las narrativas.

La artista caleña, que tras dos décadas de trabajo en España fue nominada este año al Premio Goya (otorgado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España), comentó que es un “lujo y un honor” participar en La templanza, porque es una historia sobre “una época muy poco reflejada en la televisión mundial, así que recrear el vestuario, la escenografía y los países, así como contar con diálogos tanto en inglés como en español, dota la historia de una riqueza infinita”.

Juana Acosta y Rafael Novoa son dos de los actores colombianos más conocidos y, aunque ambos comenzaron en la industria en tiempos similares, nunca habían coincidido en un proyecto hasta que Carola Gorostiza y Mauro Larrea, los personajes que encarnan en este proyecto internacional, se cruzan en el camino.

“Mauro Larrea tenía todo listo y organizado, su vida funcionaba muy bien (…) pero de un momento a otro la vida le da un giro de 180º y toma la decisión de aventurarse para sobrevivir y en el camino empieza a encontrarse una serie de personajes interesantísimos, entre esos el de Juana Acosta”, explica el artista.

Estos dos protagonistas se encuentran en La Habana, a donde Mauro llega a explorar nuevos negocios. Allí conoce a Carola, “una mujer con mente de comerciante, una avanzada de la época porque en ese tiempo los hombres eran los únicos que se encargaban de los negocios, ella siempre está pensando en el negocio”, comenta la actriz.

Desde el primer capítulo de La templanza al espectador le queda claro que a finales del siglo XIX las mujeres dependían de un buen matrimonio para pensar en el futuro. No podían aspirar a expresar una opinión que no tuviera que ver con las labores del hogar, no eran dueñas de sus cuerpos ni de ningún bien material ante la ley. En ese contexto, Carola Gorostiza desafía los estándares al no tener escrúpulos, pero sí clase y reconocimiento, y cuando conoce a Mauro descubre un posible socio, pero también a un hombre atractivo que podría darle el amor que nunca ha recibido por parte de su esposo.

Pero Larrea, que tampoco se ajusta a los cánones de la época, prefiere la compañía y la visión de mundo de Soledad Montalvo (Leonor Watling), una mujer a la que el amor también le ha sido esquivo, así como el respeto de los hombres de su familia.

Y así, entre ese triángulo de desamor, rencor y búsqueda de un futuro mejor, el espectador es sumergido en una historia que, a pesar de ser de época, bien puede adaptarse a la sociedad actual, pues las vivencias exóticas y segundas oportunidades siempre serán bienvenidas para la humanidad.