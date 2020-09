La modelo y empresaria es la encargada de realizar un recorrido virtual por Colombia en una nueva producción que, en medio de la crisis, muestra una cara distinta del país. ¿Qué tanto lo conoce usted?

Viajeros por la naturaleza, la nueva serie de Caracol Televisión, es una invitación a viajar por Colombia y a reconectarnos con nuestras culturas, costumbres y ancestros. Es una reflexión que motiva el hecho de viajar a través del tiempo para enamorarnos del territorio y, de igual forma, hacer un llamado al respeto y cuidado de la flora y la fauna mediante el turismo responsable.

En cada capítulo, que se podrá ver en www.viajerospornaturaleza o las redes sociales de Caracol Televisión, el público acompañará a La Toya Montoya en una experiencia ecoturística por diferentes lugares del país para motivar a que todos se unan a esta iniciativa.

“Los colombianos siempre hemos tendido a mirar hacia fuera, a soñar con lo que hay allá, pero es el momento perfecto para recorrer Colombia, no solo por la situación actual, sino porque el país realmente merece que empecemos a apoyarlo en el ámbito local y que también le apostemos al ecoturismo. Estamos preparados para recibir a la gente y es cuestión de nosotros si queremos apoyar esos emprendimientos y reactivar nuestra economía, o si seguimos en lo mismo”, indicó Montoya, quien desde hace un año tiene en marcha O2 Reserve, un proyecto que protege el bosque húmedo tropical en el Magdalena Medio.

Durante tres meses, la modelo y empresaria viajó por Chocó, Tolima, Amazonas, Santa Marta, La Guajira, Inírida, Guaviare, Meta, Boyacá y Casanare para aprender y conocer, de primera mano, cuáles eran las necesidades y complejidades en estas regiones de la geografía nacional.

“Fue muy intenso, porque era un período muy corto y cada grabación se hizo prácticamente en cinco días en cada destino. Sin embargo, diría que lo que más me llamó la atención de esta experiencia fue el aprendizaje de los territorios y el de cada una de las personas que me recibieron con el corazón abierto”, agregó Montoya, una fiel defensora del medioambiente.

El objetivo de la serie es darles visibilidad a esos proyectos y emprendimientos a los que están apostándoles diferentes colombianos, en distintas partes del país, y que han logrado transformar su comunidad y su realidad a través de sus iniciativas.

Uno de los proyectos más llamativos para Montoya estuvo relacionado con la corporación Mano cambiada, formado por Josefina Klínger, mujer Cafam 2015, un proyecto que impulsa el ecoturismo comunitario para demostrar la importancia de articular distintos factores en una misma comunidad para motivar, además de la generación de empleo.

La otra realidad de Colombia

En este viaje, la samaria no solo quiso “mostrar la parte bonita”, sino también la cara real de Colombia con el objetivo de entender que “debemos pensar en alternativas para ponerles freno a las distintas problemáticas que estamos viendo”.

Por esta razón, además de contarnos los principales atractivos gastronómicos, culturales, musicales y sociales de estas regiones, también resaltó las principales problemáticas a las que se deben enfrentar en su vida cotidiana: minería ilegal, tala indiscriminada de árboles y cultivos ilícitos. Cuando visitó el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete comprobó, mediante un sobrevuelo, cómo esta exuberante selva está siendo talada, quemada y ultrajada.

De igual manera, constató las dos realidades del proyecto del puerto de Tribugá. Habló con personas que estaban de acuerdo y en desacuerdo para conocer las dos versiones de la historia y llegar a una conclusión contundente: “El modelo del puerto no es viable, y no hay nada con lo que concuerde más que esto. Me duele y me conmueve cuando veo noticias y me entero de que es posible que esto ocurra y lo digo porque lo viví, lo sentí, es un proyecto que no beneficia a las comunidades que habitan ahí”, aseguró.

Según Montoya, podemos ayudar a conservar y contribuir al cuidado del ambiente mediante todas estas iniciativas que se verán en Viajeros por la naturaleza. La presentadora aseguró que esta lucha se puede realizar de miles de maneras: desde cambiar los hábitos de consumo, hasta ser más conscientes con la naturaleza y levantar nuestra voz como ciudadanos para defender el territorio.

“A veces me frustra que no entendemos que la única salida a nuestra existencia es tener una relación armónica con la tierra. Somos ciegos y no nos damos cuenta de esto, y nos ponemos por encima de toda la cadena en este planeta, que es absolutamente resiliente”, concluyó La Toya Montoya, quien espera que los seres humanos entiendan que forman parte del problema y también de la solución.