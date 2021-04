Las 10 mejores series de ‘streaming’ del primer trimestre de 2021

De los nuevos lanzamientos de este año destacan algunas series y documentales. Le presentamos el top de las más sobresalientes producciones de acuerdo con Metacritic.

Las series de ‘streaming’ continúan siendo protagonistas en este 2021. En el primer trimestre del año han aterrizado algunas de las más esperadas, así como también documentales que han tenido gran acogida en estas plataformas, como Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Filmin, entre otras.

Le presentamos el top 10 de las mejores series y documentales de acuerdo al ranking de Metacritic.

1. It´s a Sin: con una puntuación de 9,8; la miniserie de cinco capítulos escrita y creada por Russell T Davies se desarrolla a principios de la década de 1980, donde cinco amigos (Olly Alexander, Omari Douglas, Callum Scott Howells, Lydia West y Nathaniel Curtis) se mudan a Londres y descubren que sus vidas han cambiado para siempre por el VIH / SIDA. Estrenada originalmente en el Reino Unido en Channel 4 el 22 de enero de 2021 y en los EE. UU. En HBO Max el 18 de febrero de 2021.

2. Last Chance U: Basketball season 1: La serie documental se expande al baloncesto universitario con la temporada 2019-2020 de los East Los Angeles College Huskies. Obtuvo una puntuaión de 9.0.

3. Painting With John season 1: John Lurie reflexiona sobre la vida y las lecciones que ha aprendido mientras pinta su casa en el Caribe.

4. The Black Church: This Is Our Story, This Is Our Song: con 85 puntos, la miniserie de cuatro horas y dos partes presentada por Henry Louis Gates, Jr. explora la historia de las iglesias negras que comenzó cuando se trajeron esclavos de África a las Américas.

5. Lupin: una puntuación de 82 puntos para la serie francesa de Netflix, la ubica en el puesto cinco. Assane Diop (Omar Sy) busca robar un collar que su padre fue acusado de llevar hace años. Creada por George Kay con François Uzan que se inspiró en los libros de Arsène Lupin de Maurice Leblanc.

6. Waffles and Mochi: con 82 puntos, se ubica la serie que trata sobre Waffles y Mochi en su sueño por convertirse en chefs y con la ayuda de la dueña de un supermercado (Michelle Obama) viajan por el mundo aprendiendo sobre comida y cocina.

7. Dickinson season 2: la serie de Apple TV+ obtiene 81 puntos. Emily lucha con la fama cuando conoce a Edgar Allan Poe (Nick Kroll), al arquitecto Frederick Law Olmsted (Timothy Simons) y al editor del periódico Sam Bowles (Finn Jones).

8. Amend: The Fight for America: Will Smith presenta esta serie documental de seis partes sobre la historia de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos con lectura de Mahershala Ali, Samuel L. Jackson, Diane Lane, Pedro Pascal y Yara Shahidi. Tuvo 79 puntos.

9. Euphoria especial episodio parte 2: de HBO fue calificada con 78 puntos. De drama adolescente, basada en la serie israelí del mismo nombre creada por Ron Leshem, Daphna Levin y Tmira Yardeni, que se estrenó en HBO el 16 de junio de 2019.1 El 11 de julio de 2019, la serie fue renovada para una segunda temporada.

10. Servant season 2: la serie de Apple TV+ obtuvo 77 puntos. Leanne regresa con Dorothy y Sean en la segunda temporada del thriller de M. Night Shyamalan.