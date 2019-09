Se estrena el 11 de septiembre por AXN

“L.A.’s Finest”, las mujeres tienen el poder

Daniela Suárez Zuluaga

Las series policiales están lejos de pasar de moda, y así lo confirma la misma Jessica Alba, quien regresa a la pantalla chica como protagonista de la serie L.A.’s Finest junto a la actriz estadounidense Gabrielle Union. Esta serie, que además marca el regreso de Alba a una producción como protagonista tras su último programa, Dark Angel, en el 2000, cuenta la historia de Nancy McKenna y Syd Burnett, dos agentes que deben enfrentarse a los fantasmas de su pasado y al mismo tiempo enfrentar a los criminales más peligrosos de Los Ángeles.

Para Jessica, que llevaba varios años sin ser el personaje principal de una producción, fue un gran reto asumir este papel, y decidió aceptarlo porque, según ella, es una producción que logra ser feminista en un género donde no se ve a las mujeres como protagonistas casi nunca. “El programa está construido alrededor de dos mujeres en un género de acción, es divertido y hay momentos donde el drama también juega un papel importante en la historia”, cuenta, asegurando que en el entretenimiento y en la cultura pop no se suele ver a dos mujeres fuertes y poderosas liderando historias.

Gabrielle Union, por su parte, resalta que su papel como Syd Burnett la hizo motivarse y enfocarse más en el mensaje que quería transmitir a través de ella. “Jessica y yo queríamos mostrar la audacia de las mujeres en la vida real: complicadas, luchadoras, amorosas e increíblemente inteligentes sin la necesidad de ‘sexualizarnos’, al contrario, quisimos mostrar el lado real de las mujeres que trabajan en esto y se protegen entre sí”, argumenta Gabrielle.

En L.A.’s Finest, Syd Burnett fue vista por última vez en Miami derribando a un peligroso cartel vinculado con el narcotráfico luego de convertirse en detective de la Policía de Los Ángeles, mientras que Nancy McKenna es una madre trabajadora con un pasado complejo que entra al departamento de Policía para ayudar a su compañera, con la que combatirá y arriesgará su propia vida con tal de atrapar a peligrosos delincuentes.

“Recuerdo que cuando grabamos el piloto de la serie yo acababa de tener a mi hijo y estaba amamantando durante el rodaje. Trabajaba mucho más de lo que debería, aunque el entrenamiento fue fácil, porque en Dark Angel había recibido bastante, así que la parte física no me exigió tanto”, comenta Jessica. “Gabrielle hace mucho ejercicio. A veces iba a trabajar sintiéndome mal conmigo misma porque no me ejercitaba antes de trabajar. Respeto y admiro su disciplina; aprendimos mucho de entrenamiento policial juntas”, puntualizó.

Esta serie, creada por Brandon Margolis y Brandon Sonnier, es un spin-off de las famosas películas Bad Boys, protagonizadas por Will Smith y Martin Lawrence, y en cuya secuela participaba Gabrielle Union como una agente de la DEA infiltrada en una red de narcotraficantes de Miami que, al mismo tiempo, era la hermana de Marcus Burnett (Martin Lawrence), y acababa entablando una relación sentimental con Mike Lowrey (Will Smith).

El formato busca contar, por medio de estas dos actrices y sus personajes, todas esas historias de mujeres que arriesgan a diario su vida por el bienestar de los demás, pero ante el mundo son invisibles. “Siempre me ha atraído hacer papeles de mujeres fuertes; llegué a hacer algunos que eran un poco más pasivos y no sé si lo hice tan bien como este. Desde que empecé mi carrera como actriz he sabido que quiero ser una mujer fuerte y dejarle claro a la industria que ser mujer no significa ser débil”, comenta Gabrielle Union.

Aunque la idea de L.A.’s Finest estaba clara, pasó por varias empresas antes de encontrar un canal definitivo. Empezó a llevarse a cabo en CBS, pero el capítulo piloto no fue aprobado; luego, Sony la incluyó en Spectrum, que la estrenará en Estados Unidos, y finalmente llegó a AXN, que la emitirá en Latinoamérica y España.

La historia tratará de mantener viva la esencia de las películas originales y sus personajes Mike y Marcus. “En la industria del entretenimiento hay que arriesgarse, quisimos que esta versión femenina de la película original tuviera ese toque divertido y un poco de drama, porque consideramos que debemos inspirar a quienes vean la serie, sean hombres o mujeres. Esta es una producción que transmite fortaleza. Quisimos asegurarnos de crear un programa que tuviera mujeres que no fueran perfectas, que tengan fallas pero que eso no les impida ser heroínas”, dice Jessica Alba, agregando que cada vez que interpreta un personaje piensa en sus hijos y en el legado que está dejando a través de todos los personajes que interpreta.

“Siento que Nancy no es como yo en la mayoría de los casos. Seguramente, es mucho más dura que yo. Ambas queríamos retratar personajes con los que nos gustaría pasar el rato, mujeres con las que pudiéramos identificarnos de alguna manera”, cuenta Jessica. “Creo que Syd es mucho más misteriosa y vengativa, y tiene una forma de ser diferente a la mía. Tiendo a ser más seguidora de reglas y me gusta ser un poco más relajada”, concluye Gabrielle.

Sin importar los contratiempos, la serie llega el 11 de septiembre cargada de acción y humor de la mano de actores como Duane Martin, Zach Gilford, Ryan McPartlin, Sophie Reynolds y Ernie Hudson. Un equipo que, según Gabrielle y Jessica, tuvo mucha química en el set y construyó la historia que los espectadores verán por AXN a las 10:00 p.m., una historia que divertirá y hará reflexionar a todo el que la vea.

Manténgase informado sobre las últimas noticias que suceden en Colombia y el Mundo, el más completo cubrimiento noticioso todos los días con el periódico El Espectador.