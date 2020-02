Por Caracoltv.com

Las inquietudes de la ‘friendzone’, retratadas en una serie web

Redacción medios

Andrea (María Camila Giraldo), Silvana (Adelaida Buscató) y Ricardo (Santiago Cottene) comparten un apartamento, pero necesitan otro ‘roommate’ para nivelar los gastos. Andrea se entera de que Miguel, antiguo compañero de colegio, regresa al país y busca un lugar donde vivir, por lo que le ofrece el cuarto disponible. Cuando se vuelven a encontrar Andrea y Miguel (José Daniel Cristancho) saben que siguen sintiendo algo el uno por el otro, por lo que desde ese momento la convivencia en el apartamento gira en torno a ellos dos, que harán lo posible por salir de la famosa ‘zona de amigos’, más conocida como ‘friendzone’, que da título a la nueva serie web de Caracol Next, la unidad digital de Caracol Televisión.

El concepto ‘friendzone’ se refiere a la zona en la que se estacan los que no logran conquistar al otro. “El tema también viene por miedo, mucha gente no es capaz de decir lo que siente, también por miedo al compromiso, o simplemente quieren buscar ese ‘toma y dame’ y quedamos como amigos", dice Cristancho, quien explica que su personaje Miguel, cuando empieza a compartir apartamento con Andrea “se vuelve otra vez un niño. No es que se quiera acomodar en esa zona, pero no tiene las herramientas para dar un paso, y en la convivencia dice ‘bueno, para no embarrarla prefiero tenerla de amiga a no tenerla’”.

Además de seguir la evolución del gusto entre Andrea y Miguel, “Friendzone”, creada y dirigida por Daniel y Diego Ayala López también explora otros temas, como el de la amistad y la convivencia.

“Una cosa es ser amigo y otra cosa es convivir contigo. Hay ciertas cosas de Miguel que les chocaban a los demás y a él también le molestaban cosas del resto. Hay que aceptar muchas cosas que normalmente uno no está acostumbrado y eso es lo que mi personaje trata de hacer", añade Cristancho.

“El hilo conductor de la serie en recae en los personajes de María Camila y José Daniel. Los otros dos personajes, el mío y el de Adelaida somos como, según mi visión, el angelito y el diablito, donde yo cojo el papel de angelito tratando de que ellos sí formen pareja y ayudando a Miguel, mientras que Silvana es la que no quiere vivir con una pareja, le parece insoportable esa idea. Ahí se genera un contraste que le da comedia a la serie porque los dos personajes principales lideran una narrativa más romántica”, comenta Santiago Cottene.

Esta serie de los hermanos Ayala López, responsables también de proyectos como “Pasada de moda” y “Estado civil”, está dirigida al público millennial, por lo que cada uno de los seis capítulos dura aproximadamente siete minutos y se emite en plataformas digitales. Por su puesto, también está protagonizada por actores jóvenes que sí se rigen a la estructura de un guion, pero que se nutren de las situaciones cotidianas para dar vida a los personajes que en cada uno de los capítulos se enfrentan a un objetivo que los llevan a intentar lograr que Andrea y Miguel sean pareja.