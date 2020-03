"The Last of Us": ¿En qué momento de la historia se desarrollará la serie de HBO?

CulturaOcio - Europa Press

Imagen del videojugo "The Last of Us".

Este sábado se reveló que la popular franquicia de videojuegos The Last of Us tendrá una adaptación en formato serie gracias a HBO. La historia en los juegos cubre varios momentos de la vida de los protagonistas Joel y Ellie, por lo que los creadores tendrán mucho espacio para explorar. ¿En qué momento de la trama se sitúa la serie?

The Last of Us cuenta entre su equipo creativo con las brillantes mentes de Craig Mazin, conocido por su trabajo en la serie Chernobyl, y con Neil Druckmann, responsable de Naughty Dog, los desarrolladores del videojuego. Y según los primeros informes de The Hollywood Reporter la primera temporada adaptará los eventos del primer videojuego de la franquicia, lanzado en 2013.

En realidad, el primer juego comienza con el personaje de Joel y el momento en el que arranca la pandemia zombie que acabará haciendo colapsar el mundo y poniendo a la raza humana al borde la extinción.

Ellie and Joel are heading to HBO! But first... we got a little game to finish! https://t.co/eMIy5gmUiw — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 5, 2020

Pero esto ocurre 20 años antes de que Joel y Ellie se encuentren, así que ya sea a modo de flashback o de comienzo de la serie, la ficción de HBO tendrá ocuparse de ese momento crucial y además cubrir esas dos décadas de diferencia. (Puede leer: Cuando todos cabemos en los videojuegos, inclusión social en el mundo digital)

Tras encontrarse con la joven superviviente durante una misión de contrabando de armas, Joel y Ellie se embarcan en una misión casi suicida para encontrar al grupo rebelde conocido como las Luciérnagas, que es principalmente la trama del primer videojuego. El final es un magnífico cliffhanger que propició una secuela aún más espectacular que la primera entrega.

The Last of Us II será lanzado en los próximos meses, y según los rumores la serie también cubrirá algunos eventos tanto del tiempo transcurrido entre los dos juegos como de la segunda entrega. Por el momento HBO no ha revelado ninguna lista de casting, pero los fans llevan años soñando con que Ellen Page y Hugh Jackman protagonicen la versión de acción real de The Last of Us. ¿Escuchará HBO sus plegarias?