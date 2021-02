Laura Barjum es la nueva portada de la revista Vea

Como nunca antes lo había hecho, la ex reina y presentadora le abrió su corazón a la revista para hablar de amores, desamores, reinas, reinados y muchos episodios de ‘bullying’ que jamás había compartido con el público. La también actriz confesó estar decepcionada del amor.

La exseñorita Colombia y virreina universal de la belleza, Laura Barjum le contó a la revista Vea sobre el bullying del que fue víctima durante su pre-adolescencia y adolescencia. Aunque manifestó que tuvo una infancia bonita, dejó que los comentarios insultantes de sus compañeras del colegio le hicieran daño. Cuando se mudó a Cali porque sus padres decidieron cambiar de ciudad, hubo una etapa de estudio en el que pasó de ser víctima a victimaria. A través de un blog escribía chismes de una compañera, con la que lograba desahogar su dolor.

(Le recomendamos: Maluma protagoniza la nueva portada de la revista Vea).

“Aunque no fue bueno, sirvió para desahogarme porque pude haber atentado contra mí o contra ella. Escribía pestes y me encargaba de que la gente las leyera. Se dieron cuenta porque rastrearon mi dirección y casi me expulsan del colegio. Sin embargo, como era tan buena estudiante y sin antecedentes, solo me suspendieron”, comentó la exseñorita Colombia Laura Barjum.

Laura nunca se imaginó estar en el mundo de los reinados, en un principio lo había tomado como una plataforma, pero después se propuso ganar. Confiesa que aún tiene inseguridades y que le cuesta hacer amigos. En cuanto al amor, aunque está por el momento dedicada a sus propios proyectos, dice que sí cree, aunque ya no está tan segura de querer tener hijos.

(Le puede interesar: “Sábados Felices”: 49 años a plena carcajada).

Entre sus más grandes sueños están irse a vivir a Estados Unidos y trabajar en el mercado latino como presentadora y seguir representando al país desde otra esfera. Por ahora seguirá activa en las redes sociales como influencer, ámbito en el que comparte con sus seguidores el talento y su amor por la actuación.