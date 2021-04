Laura Tobón y su versión digital en “Popsulas”

En compañía de la mexicana Priscila Arias (“la Fatshionista”), la colombiana tiene un “show” digital para YouTube, en el que líderes de opinión e influenciadores de moda y estilo de vida conversarán sobre la pospandemia, el consumo responsable, la presión social y la inclusión.

Ahora estará al frente de “Popsulas”, ¿cuéntenos de qué se trata este proyecto del canal E!?

Ha sido un honor y un placer ser parte de Popsulas, donde a través de un formato totalmente digital estamos tratando temas como el empoderamiento femenino, la moda y lo ecofriendly. Son temas de los que hablo en mis redes sociales, pero que un canal como E! Online Latino me dé la oportunidad de abrir un debate y siempre hablando desde el corazón me parece increíble y estoy muy contenta.

¿Cómo ha sido el recibimiento de este nuevo proyecto?

La reacción del público que ha estado conectado a través de E! Online Latino no solo ha sido colombiana, sino que se ha dado en toda Latinoamérica. Hemos tenido una gran respuesta, porque les ha gustado el mensaje. Lo que hay más allá de las Popsulas es una moraleja, un mensaje positivo y un debate para que así tú puedas dar tu opinión sobre muchos temas, que a veces no escuchamos todo el tiempo. Con Priscila [Arias] hemos tenido una dupla bonita, porque tenemos muchos temas en común.

¿Cómo se ha sentido en este formato que mezcla moda, consumo responsable y otros temas en los que ha sido abanderada?

Me han costado algunos temas, pero siento que eso también me hace salir de mi zona de confort. Algunas veces estamos con miedo o angustia de opinar sobre algún tema por el qué dirán o cualquier otra cosa. Lo que hacemos en Popsulas es hablar siempre lo positivo, no tratando de criticar ni ofender; al contrario, siempre tratando desde el amor, desde el corazón e invitando a la gente a que opine con todo el amor del mundo.

¿Siente que estos formatos totalmente digitales le hablan a un público diferente?

Siento que esto no solo le habla a Colombia, sino a toda Latinoamérica y me gusta sentirme como esa voz latina. Siento que al hablar de tabúes y temas diversos les damos la oportunidad a muchas personas que se sienten perdidas o que necesitan hablar de ciertos temas específicos. Darles a ellos la oportunidad de hablarte, por ejemplo, que recomienden temas para abordar junto con Priscila, me parece increíble.

¿Qué mensajes enviará en estos capítulos?

He tratado de dejar un mensaje de enseñanza, así como los que yo siempre busco con mi canal de YouTube o mis redes. Trato de dejar un mensaje positivo con temas de moda, como ser más ecofriendly. Con la “Fatshionista” también dejamos unos mensajes y tenemos otros invitados como Gaby Asturias, ganadora a Influencer del año de los People Choice Awards. Hemos podido hablar con tantas personas que les ayudarán a quienes vean y escuchen Popsulas.

¿Cuáles son los retos de hacer formatos digitales desde casa?

Con el wifi o que algo se dañó, la luz, problemas de conexión, entonces ha sido muy chévere poder grabar sola en esta nueva realidad y he podido aprender muchísimo. Con Priscila, ella entiende mucho y si algo me pasa a mí me dice: “Tranquila, vuelve empezar, yo te espero”, o si algo le pasa a ella, también hacemos lo mismo. Ha sido un poco diferente por todo eso, pero aun así lo he disfrutado.

¿Cómo se ha dado la preparación de cada “Popsulas”?

La preparación casi siempre la hacemos con todo el equipo unido. Ponemos sobre la mesa qué temas podríamos tocar o qué temas podrían ser chéveres para esas personas que están con nosotros. Hacemos una investigación y un análisis, luego lo debatimos entre Priscila y yo, siempre enfocándonos en hablar con un mensaje desde el amor, de la aceptación y desde algo muy acogedor para que las personas no tengan miedo de expresarse.