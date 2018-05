Libro del autor de "Game of Thrones" será llevado al cine

/AFP

George R.R. Martin producirá la película que está basada en "The Ice Dragon", obra publicada en 1980.

Los estudios Warner Bros están listos para producir una película animada basada en un viejo libro del autor de la saga "Game of Thrones", dijo el miércoles a la AFP una fuente vfamiliarizada con el asunto.

El reporte, que primero apareció en el sitio especializado Deadline, señala que el autor George R.R. Martin producirá la película basada en "The Ice Dragon" (El Dragón de Hielo), una obra publicada en 1980.

El libro, dirigido a gente joven, apareció antes de la serie de Martin "Game of Thrones" (Juego de Tronos) y no tiene como escena la tierra de los Siete Reinos, en la cual se desarrolla la famosa serial de fantasía medieval.

Los fans de George R.R. Martin esperan ansiosos la sexta temporada de "Game of Thrones", titulada "The Winds of Winter", que ha sido prometida desde 2012.

A finales de abril, el autor anunció que los lectores tendrán que esperar al menos hasta 2019 para ver el libro publicado.

