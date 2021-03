Lifetime conmemora el día de la mujer con una programación especial

Con historias de mujeres que han roto paradigmas y persiguen sus sueños, la plataforma celebrará el día internacional de la mujer. “Hermanas Clark: las reinas del góspel” y “Raíces de una amistad” son algunas de las películas que estarán disponibles.

Lifetime se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con una programación especial el lunes 8 de marzo, que incluye una selección de películas del ciclo Lifetime Movie, con historias reales que representan a inspiradoras de mujeres que persiguen sus sueños y rompen paradigmas.

Además, tendrá la presentación de los cortos ganadores del festival que realizó Lifetime junto a WAWA (Worldwide Audiovisual Women's Association) “Equality Shorts: historias que encienden la igualdad”, producciones que hablan de los derechos de la mujer y violencia de género.

Por un lado, la plataforma presentará una selección de cinco Lifetime Movies basadas en hechos reales que hacen eco de la lucha y el esfuerzo de distintas mujeres a lo largo de la historia por perseguir sus sueños e ideales, que son protagonizadas y producidas por figuras como Queen Latifah, Mary J. Blige, Missy Elliott, Betsy Brand, Christina Ricci, Judith Light, Maggie Grace, y más.

“Hermanas Clark: las reinas del góspel”, “Raíces de una amistad”, “Flint”, “Simone Biles: coraje para triunfar” y “Atrapada en el manicomio: la historia de Nellie Bly”, son películas que narran relatos verdaderos que fueron seleccionados por Lifetime para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Por otro lado, la pantalla de Lifetime estrenará en el marco del Día Internacional de la Mujer una serie de cortos ganadores de la primera edición del Festival de Cortos Online “Equality Shorts: historias que encienden la igualdad”, producciones de entre tres y cinco minutos que abordan temáticas como la discriminación de la mujer en el ámbito laboral, familiar y social, la lucha por sus derechos, la violencia de género y acoso o abuso sexual.

Estos cortos, son tramas que también incluyen historias de crímenes contra la mujer, femicidio, violación, roles históricos, participación de la mujer en la vida social, laboral, políticas de igualdad y el techo de cristal en el trabajo.

De esta manera, conmemora el Día Internacional de la Mujer, que la Organización de las Naciones Unidas hizo oficial en 1975 y que se llevó acabo la primera vez el 3 de mayo de 1908 en Estados Unidos y en Europa el 19 de marzo de 1911. Esta fecha rinde tributo a distintas protestas que se remontan a partir de fines del siglo XIX de mujeres que manifestaron por sus condiciones laborales y principalmente alude a la tragedia que marcó la lucha por los derechos de la mujer: la memoria de las 123 trabajadoras mujeres que murieron en el trágico incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York, el 25 de marzo de 1911.

Además, Lifetime anuncia que en el Mes de la Mujer entregará por primera vez en América Latina los Lifetime Awards, premio creado en homenaje a las mujeres que, con su labor y testimonio, exaltan los valores de la mujer en la sociedad, y dedicado a aquellas que rompen paradigmas, que sirven de inspiración para todas sus pares y que representan los desafíos, luchas y logros de latinoamericanas en el mundo. Las ganadoras serán anunciadas próximamente a través de un evento virtual, que contará con la participación de las protagonistas distinguidas.

Programación

“Hermanas Clark: las reinas del góspel”: Producida por Queen Latifah, Mary J. Blige y Missy Elliott, este film está basado en la historia real de estas hermanas que lograron inspirar a estrellas de la música y se convirtieron en una de las bandas de góspel más exitosas de todos los tiempos. “Hermanas Clark: las reinas del góspel” es dirigida por Christine Swanson sobre un guion de Sylvia L. Jones, es la biopic autorizada de estas mujeres que vencieron sus humildes comienzos en Detroit, marcados por abusos, pérdidas, rechazos, traiciones, rivalidades entre la familia, hasta alcanzar la fama internacional como verdaderos íconos de la industria musical. Desde fines de los años 60, estas mujeres talentosas formaron parte de coros que cantaban piezas compuestas e interpretadas por su mamá, Mattie Moss Clark, pionera del género y encargada de comandar el grupo que hizo historia en la industria del góspel.

“Raíces de una amistad”: Ambientada en 1977, “Raíces de una amistad” explora las tensiones raciales reprimidas de una pequeña ciudad a través de los ojos de dos mujeres, Maggie Grace, “Taken” y Uzo Aduba, “Orange is the New Black”-, que trabajan juntas en un salón de belleza. Forjan una amistad poco probable y se inspiran para integrar su ciudad cuando la miniserie “Roots” llega a las ondas de radio, para consternación de quienes los rodean. Completan el reparto estelar Elizabeth McGovern (“Do wntonAbbey"), Adam Brody (“The O.C.") y Cicely Tyson (”The Trip to Bountiful”), quienes protagonizaron la película original “Roots”.

“Flint”: Protagonizada por Betsy Brandt y Queen Latifah, esta película cuenta la historia de tres mujeres que unen fuerzas para exponer la contaminación del agua en su pueblo, que está causando cientos de enfermedades a sus vecinos y familiares. En contra de un gobierno que elige mirar para otro lado, pelearán para proteger las vidas de quienes aman. El apasionante relato de una crisis que sacudió a una nación y arroja luz sobre los denunciantes que expusieron el mayor escándalo ambiental de una generación. LeeAnne Walters (Betsy Brandt, “Breaking Bad"), Melissa Mays (Marin Ireland, "Sneaky Pete”) y Nayyirah Shariff (Jill Scott, “Steel Magnolias”) unen fuerzas después de descubrir que el agua potable en Flint, Michigan está contaminada, resultando en una serie de devastadores problemas médicos para sus familias. Cuando sus reclamos no son atendidos, se unen para exponer las malas acciones cometidas por funcionarios gubernamentales imprudentes y contadores de frijoles cuyo descuido causó un daño irrevocable a las vidas de sus residentes.

“Simone Biles: Coraje para triunfar”: Biopic sobre la gimnasta norteamericana Simone Biles, quien creció en un orfanato y cambió la historia al ganar cinco medallas en los Juegos Olímpicos de Río 2016, cuatro de ellas de oro. El filme se inspira en el libro de la propia Biles, “Courage to Soar: A Body in Motion, A Life in Balance”; y cuenta toda la entereza, el valor y la tenacidad que mostró Simone Biles para convertirse en una de las gimnastas más relevantes del mundo, al hacerse acreedora de casi una veintena de preseas en los Juegos Olímpicos y en el World Championship. Interpretada por Jeanté Godlock, la trama mostrará cómo después de una visita a un centro de entrenamiento de gimnastas, Simone, a los seis años, es descubierta por un entrenado local que pronto se da cuenta que tiene un don extraordinario para el deporte. Pero para alcanzar el sueño de ser un gimnasta de élite deberá dejar de lado muchas cosas.

“Atrapada en el manicomio”: Protagonizada por la actriz nominada al Golden Globe y al Emmy, Christina Ricci (”Monster”), la historia cuenta parte de la vida de la periodista pionera del siglo XIX, Elizabeth Cochran Seaman, quien publicó bajo su pseudónimo Nellie Bly. La película de Lifetime está inspirada en su estadía encubierta en el impenetrable Women’s Lunatic Asylum. Ricci comparte créditos en esta película con la dos veces ganadora del Tony, nominada al Globo de Oro y al Emmy, Judith Light (”Who’s the Boss?”, “Transparent, The Assassination of Giannni Versace: American Crime Story”) en el papel de Matron Grady, la enfermera a cargo del asilo, quien tortura a sus pacientes.

Cortos de Equality Shorts

La primera edición del Festival de Cortos Online, “Equality Shorts: Historias que encienden la igualdad”, creado gracias a la alianza entre Lifetime y la Worldwide Audiovisual Women’s Association (WAWA), tuvo 10 trabajos ganadores que son un ejemplo de historias de igualdad, diversidad e inclusión.

Los cortos, de entre tres y cinco minutos, abordan temáticas como la discriminación de la mujer, sus derechos, violencia de género y acoso o abuso sexual. Las tramas también incluyen historias de crímenes contra la mujer, feminicidio, violación, roles históricos, participación de la mujer en la vida social, laboral, políticas de igualdad y el techo de cristal en el trabajo.

También denuncian la discriminación salarial, laboral, familiar y social, y retratos de todas aquellas prácticas de cualquier índole que menoscaban la integridad, física o emocional de una mujer en cualquier rol.

“La Llorona”, de Adriana Ronquillo & Snowapple (México) Esta pieza híbrida, experimenta con nuevos recursos expresivos para evidenciar con dignidad y belleza la lucha que enfrentan los familiares de los desaparecidos en México. El cortometraje es una colaboración entre la artista mexicana Adriana Ronquillo/La Furia Estudios y la banda musical holandesa SnowApple.

“Historias Rebeldes”, de Rosa Isela Sánchez Benavides (México) “Historias rebeldes”, cortometraje animado realizado por niñas y niños de Xalapa, México, que cuenta la historia de Xanat, una niña de Veracruz que vive rodeada de mujeres extraordinarias, inteligentes y talentosas, quienes han debido luchar con fuerza para salir adelante. “Historias rebeldes” se hizo en stop motion, en los talleres del Laboratorio de Innovación de Xalapa (Labix).

“Volverte a ver”, de Magali Rocha Donnadieu (México). La historia de madres mexicanas que descubrieron más de 100 cuerpos que fueron enterrados en secreto por la Fiscalía. La película sigue a las mujeres que exigieron la identificación de los cuerpos a través de su propia formación y trabajo forense.

“El soplo del viento”, de Pau Verdalet (México)

“El camino es un hilo rojo”, de Melissa Elizondo Moreno (México). “Cuando salgo por la puerta siento que no vuelvo nunca, cada mañana me despido para recorrer esa interminable herida abierta donde día tras día las mujeres son asesinadas: el Estado de México. Durante toda mi vida he recorrido en perpetuo estado de alerta las zonas donde miles de mujeres han sido “desaparecidas” y al igual que millones de mujeres en México, diariamente vivo el temor de poder ser violada, asesinada a golpes, apuñalada o de ser desmembrada y terminar en una bolsa de basura mientras intento regresar a mi casa. Somos violentadas en el trabajo, en la escuela, en la calle e incluso en nuestro propio hogar. Hemos crecido escuchando atroces historias de feminicidios que a diario se repiten. Para nosotras “vivir” se ha vuelto sobrevivir.

“Violencias”, de Laura Caniggia.

“Una Chuy menos”, de Miranda María Méndez Casas (México) Una Chuy Menos cuenta a historia del feminicidio de María de Jesús Jaimes Zamudio, una estudiante del IPN de 19 años, sus amigos y familiares la llamaban Marichuy. Su madre, Yesenia Zamudio continúa en la lucha por justicia para su hija, como miles de víctimas de la violencia feminicida en México.

“Feminiñas”, de Victoria Bornaz.

“Offside”, de Elisa Torres Olave.

“La violencia de género vive entre nosotras”, de Montserrat Larqué.