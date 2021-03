Linda Goldman, productora de “Cazando el virus”

La realizadora habla del documental que se emite este domingo y ofrece pistas sobre cómo los humanos pueden gozar de buena salud respetando a los animales y sus hábitats.

¿Cuál es el diferencial del documental “Cazando el virus: de la cueva al covid”?

El mensaje principal del documental es que se está haciendo mucho trabajo para prevenir la próxima pandemia. La mejor manera de tener un ambiente saludable para los humanos es asegurando que el ambiente también sea saludable para otros seres vivos. ¿Cómo es posible que un virus emerja de una cueva a miles de kilómetros de distancia y tenga un impacto tan devastador en nuestro mundo? La respuesta es que la biología es increíble y permite saber cómo funcionan los virus y el recorrido improbable que pueden realizar alrededor del mundo. Ese conocimiento se convierte en poder, porque nos da pistas sobre la segunda pregunta: ¿qué podemos hacer al respecto? Los científicos se han planteado ambas preguntas durante décadas y lo que están aprendiendo nos ayudará a todos. Es un problema mundial y requiere una respuesta científica mundial.

* Puede leer: Usar anticuerpos de síntesis contra covid-19, una estrategia que va tomando forma.

¿Cómo quedan los murciélagos en esta investigación?

Los murciélagos son realmente asombrosos. Llevan en la Tierra mucho más tiempo que los humanos. ¡Y definitivamente no son el enemigo! De hecho, uno de nuestros científicos dice que si no hubiera murciélagos tendríamos más enfermedades, porque estos comen muchos insectos que perjudican a los humanos. Espero que los espectadores adquieran una mejor comprensión de la fascinante fisiología de los murciélagos. Nos preguntamos ¿cómo podemos tener un entorno que sea saludable para los humanos, los murciélagos y los demás animales? Todos podemos ayudar, desde apoyar la investigación científica hasta fomentar prácticas seguras en nuestras comunidades y educarnos para que podamos tener buenas políticas para nuestro planeta. No será necesariamente fácil o rápido, ¡pero podemos lograrlo!

¿Y cuál es la responsabilidad del ser humano?

Los seres humanos definitivamente tienen cierta responsabilidad, lo que es algo tranquilizador, porque significa que podemos tomar medidas para minimizar la gravedad de otra pandemia. El trabajo que adelanta el Programa de Salud Global del Instituto Smithsonian y otros grupos alrededor del mundo está demostrando claramente que la salud humana y la salud animal están profundamente interconectadas. Sabemos que cuando los seres humanos están estresados, nuestro sistema inmunológico se debilita y somos más susceptibles a enfermedades, y lo mismo ocurre con los animales. Un gran factor de estrés para todos los animales en la naturaleza es la destrucción del hábitat; los virus se transmiten de animales salvajes a animales domésticos y luego a humanos. Los científicos los llaman “eventos de derrame” (spillover events). Por eso, es necesario encontrar formas de minimizar estos eventos mientras se apoya a los agricultores y se alimenta a las personas de manera segura.

En su rol de productora, ¿qué tanto aprendió con “Cazando el virus: de la cueva al covid”?

¡Aprendí mucho! Es una de las cosas que más me gusta de este trabajo. La idea de que el 99 % de los virus nos son desconocidos fue impactante. Sabía, pero lo había olvidado, que es nuestra propia reacción inmunológica la que nos mata, no el virus en sí. Me sorprendió mucho cómo nuestro mundo interconectado ha hecho que sea mucho más fácil que los virus se propaguen increíblemente rápido. Siempre me había preguntado por qué era importante mantener grandes colecciones de especímenes de animales en los museos. Cuando se recolectaron la mayoría de estos murciélagos, no se había desarrollado la secuenciación de ADN. Así que es realmente genial ver que se utiliza ciencia de vanguardia para analizar muestras de cien años de antigüedad a fin de construir una base de conocimientos para soluciones futuras.

¿”Cazando el virus: de la cueva al covid” habla sobre futuras pandemias?

¡Por supuesto! Minimizar las pandemias futuras es una gran preocupación para los científicos que conocemos en este programa. Todo lo que aprendemos nos ayuda a estar mejor prepararnos para la próxima vez.

* Puede leer: Dan Wolf: “Quería llevar a la gente a Marte como si fuera su primera visita”.