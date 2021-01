Llega a Latinoamérica la última temporada de “Keeping up with the Kardashians”

E! Entertainment presenta un adelanto de lo que será la última entrega del show que se emitirá el 27 de abril. En esta oportunidad, regresan las emociones y las frases de Kourtney Kardashian, así como lo que pasa entre Khloe y Tristan Thompson.

Es el principio del fin. Nadie, ni siquiera la familia Kardashian-Jenner, está preparado para la montaña rusa emocional que será la vigésima y última temporada de ¨Keeping Up With the Kardashians¨ que llegará a Latinoamérica el próximo 27 de abril a través de E! Entertainment.

En esta temporada, las frases de Kourtney Kardashian y las discusiones ocasionales entre hermanas se volverán a presentar. E! Entertainment lanza el primer adelanto de cómo será el gran final. Con una advertencia: los fans necesitarán Kleenex.

El primer adelanto repasa los icónicos recuerdos de ¨Keeping Up With The Kardashians¨, ¡de “Don’t be j-king rude!” a Kim Kardashian tomándose selfies mientras Khloe Kardashian va camino a la cárcel, Y también se burla de lo que seguramente se convertirá en momentos que cambiarán su vida. (Le recomendamos: Kourtney Kardashian y Travis Barker, de Blink 182, confirman su relación amorosa).

Uno de estos instantes involucra a Khloe y Tristan Thompson. Los fanáticos han visto a la pareja enfrentar muchos altibajos a lo largo de los años, pero a pesar de todo, siguen siendo los mejores padres para True Thompson, de dos años. Entonces, ¿están listos para recibir a otro bebé? según Khloe, sí. “Siento que ha llegado el momento de tener otro hijo”, le dice al jugador de la NBA en este primer adelanto exclusivo.

Además, se podrá ver también a Kim espiando a Kourtney y Scott Disick tomando una siesta juntos, y luego contándole todo a sus hermanas. “Definitivamente están hechos el uno para el otro”, dice Kendall Jenner. “Se supone que deben estar juntos”. (Le puede interesar: Las millonarias cifras que estarán en juego en el divorcio Kardashian vs. West).

Los momentos que dejarán sin aliento a todos los fans no terminan ahí… ya que después de que Kris Jenner se derrumba mientras les dice a los camarógrafos de ¨Keeping Up With The Kardashians¨ que el programa está llegando a su fin, la mamá aparentemente comienza a arrepentirse de todo. “¿Tomamos la decisión correcta al terminar el programa?” dice como confesión a la cámara.