La segunda temporada se estrena el martes 24 de septiembre

“Los cuchillos también son arte”

Daniela Suárez Zuluaga

La forja es una tradición, un proceso que para muchos es desconocido, pero que existe hace miles de años. No se conoce un origen exacto sobre esta práctica, pero lo que sí es cierto, es que todavía hay personas que se dedican a este arte, que se trata de una deformación de metales a altas temperaturas utilizando presión, prensas y martillos para que adquieran formas determinadas.

Para darle más visibilidad a esta interesante técnica milenaria, History decidió realizar un formato a modo de reality llamado “Desafío sobre fuego”, en el que concursantes de diferentes nacionalidades compiten contra reloj para forjar todo tipo de armas. Una propuesta interesante que invita al televidente a involucrarse de lleno en un proceso que logra cambiar por completo el concepto de las armas como sinónimo de violencia y las convierte en hermanas del arte.

En esta segunda temporada la competencia trae ocho participantes de cinco nacionalidades diferentes: México, Argentina, Colombia, Brasil y España. A diferencia de la primera entrega, esta vez los participantes se enfrentarán a pruebas más difíciles, que los retarán a mostrar su potencial.

La cuota colombiana en esta temporada está protagonizada por Santa Marta. Elías Alquerque, de 40 años, forja desde hace 11. Es especialista en soldadura y metalurgia, pero también le apasiona la escultura en hierro. Le gusta el toque artístico y el diseño de los cuchillos, tanto en la hoja como en la empuñadura. Para él, los cuchillos son obras artísticas.

“Mi experiencia ha sido maravillosa porque es la primera vez que estoy en un estudio. Para mí forjar no es difícil, lo que me parece un reto son las entrevistas porque soy muy tímido”, dice Elías en tono de broma. “ Lo difícil de esto es que vamos contra el tiempo, y me parece increíble que nosotros podamos hacer algo tan delicado como forjar en tan poco tiempo”, apunta.

La producción original, de ocho episodios, es conducida una vez más por el reconocido actor y presentador colombiano, Juan Pablo Llano, quien junto con el exigente jurado conformado nuevamente por el mexicano Antonio de Regil y el argentino Mariano Gugliotta tendrán la difícil misión de semana tras semana, capturar la atención de la audiencia, anunciar las eliminaciones y coronar al ganador de esta segunda temporada.

“Nos hemos apropiado más del formato y hemos decidido hacerlo más latino, más nuestro, porque eso es lo que queremos. En la convocatoria que hicimos, en una semana se presentaron 500 forjadores, eso mostró que la forja sigue siendo un movimiento fuerte, que está creciendo y que se están sintiendo identificados con el programa”, comenta Llano, insistiendo en que la forja no puede olvidarse, y mucho menos dejarse a un lado.

Para los participantes también fue un reto forjar en una competencia. Lo hacen en su trabajo, sin presiones y sin un cronómetro que les quite la tranquilidad, pero en este desafío las reglas del juego cambian por completo. Trabajan en un estudio, con más de 250 herramientas y maquinaria de alto riesgo, así que el nivel de estrés se multiplica.

“Olvidarte de todo lo que te rodea es fundamental porque estás manejando maquinaria que es peligrosa y necesitas precisión en lo que estás haciendo para no fallar en forjar lo que no debes, así que es obligatorio concentrarse”, comenta Miguel Ángel Gil, quien representa a su país España en la competencia.

Para “Desafío sobre fuego” un factor importante es hacerle entender a su público que un cuchillo no es sinónimo de asesinato, que su elaboración requiere paciencia, cariño y respeto por el oficio del forjador. Es difícil eliminar ese estereotipo, y mucho más en Latinoamérica, pero el reality se puso a la tarea de dejarles claro a sus televidentes que no es un programa violento en lo absoluto.

“Cuando en la calle ves a una persona con un cuchillo, la primera pregunta, o la más común que te haces a ti mismo es “¿a quién va a asaltar?”, para nosotros este formato es una responsabilidad enorme porque queremos terminar con ese tabú.”, Llevamos aprendizaje, historia, queremos enseñarle a la gente que los cuchillos, las espadas y las armas no son utilizados únicamente para la violencia, desde esta perspectiva son disciplina, arte y esfuerzo”, insiste Adrián Montiel, participante de México.

En este nuevo ciclo las armas a forjar son: el kukri nepalés, el cuchillo de supervivencia, el belduque, el hacha francisca, el dirk escocés, el cuchillo de trinchera, el cuchillo de fricción y para la gran final, la daga de izquierdilla. Cada cuchillo con su historia serán los desafíos de estos ocho forjadores programa a programa. Pero, además, esta vez los participantes deberán usar como materia prima algo más que simples planchas de metal y tendrán que utilizar distintos elementos como herramientas, chatarra o viejas armaduras para convertirlas en filosas armas.

En esta oportunidad el jurado nuevamente está compuesto por el mexicano Antonio de Regil, practicante de forja tradicional y experimental, es ex teniente de fuerzas especiales y con una experimentada trayectoria en combate cuerpo a cuerpo con armas cortas. Junto a él estará el argentino Mariano Gugliotta, forjador, experto en cuchillos, espadas y acero damasco. Fue el primer latinoamericano en aprobar el examen de corte y flexión de la American Bladsemite Socieity.