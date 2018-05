"Los Simpson" estrenan temporada 29 inspirados en "Juego de Tronos"

Con información de Europa Press

Los Simpson estrenan este domingo en América Latina la temporada número 29 de su show, con el que esperan seguir entreteniendo a la audiencia con nuevos chistes ácidos, irreverencias, dramas, comedia y mucha polémica, pues recientemente el creador del programa, Matt Groening, tuvo que responder a las voces críticas que acusaban a la serie de hacer un retrato estereotipado de la comunidad india a través del personaje de Apu, el propietario de El Badulaque. (Leer "La gente adora fingir que está ofendida": Matt Groening sobre polémica racista de Los Simpson).

En el primer capítulo de esta temporada Los Simpson se convierten en los Serfson, una familia que habita en el reino medieval de Sprinfieldia inspirado en "Game of Thrones" (Juego de Tronos). En concreto, la madre de Marge se convierte en una caminante de hielo, en alusión a los temidos caminantes blancos de las últimas temporadas de la serie de HBO. (Leer también Final de "Juego de tronos" estará repleto de muertes).

Para tratar de salvar a su suegra, Homero convence a Lisa para que use de manera ilegal la magia. Cuando el rey descubre lo sucedido, secuestra a la joven.

Para conseguir su liberación el padre de familia se convierte en el líder de un levantamiento para acabar con la sociedad feudal en la que viven. En el capítulo, titulado "The Serfsons", también aparecen referencias a la trilogía "El Señor de los Anillos" y "Las Crónicas de Narnia", así como a los videojuegos "Dragones & Mazmorras" y "The Legend of Zelda". Asimismo, Nikolaj Coster-Waldau, quien da vida a Jaime Lannister en "Juego de Tronos", pone voz al hermano gemelo de Marge para la ocasión.

Además, la temporada 2018 tendrá como estrellas invitadas al cantante Ed Sheeran, al actor Daniel Radcliffe (“Harry Potter”), Ben Daniels y Shaquille O'neal, exestrella de la NBA.

Recientemente nominado al Premio Emmy 2017 en la categoría de mejor programa de animación, "Los Simpson" continúa sorprendiendo a los espectadores por burlarse irreverentemente de básicamente cualquier cosa.

La serie animada ganadora de los premios Emmy, Annie Award y Peabody, que ya es la serie guionada más larga de la historia de la televisión y superará el récord de episodios para una serie guionada de televisión, ha dejado una huella indeleble en la cultura pop.