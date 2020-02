"Los Simpson" tendrán un episodio al estilo de "Vengadores: Endgame"

Durante más de 30 años, Los Simpson han estado parodiando todo tipo de celebridades y elementos de la cultura pop. Y el capítulo de esta semana viene con sorpresa especial ya que contará con varios invitados de las oficinas de Marvel, entre los que se encuentran los hermanos Russo o el mismísimo Kevin Feige. (Lea: Los Simpson: las razones por las que Hank Azaria no es más la voz de Apu)

Spoiler Boy vs. the @Russo_Brothers: Only one side can prevail when the fate of the Marble Cinematic Universe is at stake! Watch SUNDAY at 8/7c. pic.twitter.com/o0lzmqW29q