Esta serie de HBO, que relata el racismo del último siglo en Estados Unidos, se grabó antes del movimiento “Black Lives Matter”, pero para el elenco la historia refleja el trauma que vive el mundo actual.

Atticus organiza un viaje para buscar a su padre desaparecido. Desde Chicago, Estados Unidos, parte con su tío George y su amiga Leti desafiando los peligros a los que se enfrentan debido a la segregación racial.

Todos son afrodescendientes, así que un viaje de búsqueda y rescate se convierte en una travesía horrorosa, en la que cada kilómetro tienen que superar obstáculos para mantenerse vivos, pues viven en un entorno en la que abundan personas que quieren matar a una persona por su color de piel.

Atticus, George y Leti son personajes de Lovecraft Country, serie que desarrolla su historia en los años 50 del siglo pasado y habla de racismo, un problema que sigue vigente hasta nuestros días.

“La mayoría de los afros, por lo menos en Estados Unidos, tienen que aprender a anticiparse al momento”, dice Courtney B. Vance, el actor que encarna a George.

Se refiere a que los padres de una familia deben enseñar a sus hijos cómo tratar a la policía, algo que aprendieron en 1955 con el asesinato de Emmett Till, un joven que a los 14 años fue asesinado en Misisipi tras haber sido acusado de coquetear con una mujer de tez blanca.

“No queremos que eso les pase a nuestros hijos, pero es justo lo que está sucediendo hoy, lo vimos con George Floyd. Uno se pregunta qué malo puede suceder si está hablando de la manera más agradable y respetuosamente posible… ¿por qué se desata la locura?”, se pregunta el artista.

Por eso, para Vance el movimiento Black Lives Matter (Las vidas de personas negras importan) está ligado a él y a su comunidad, pues han sido víctimas del abuso policial.

Sundown, el primer capítulo de Lovecraft Country, tiene varias escenas en las que los viajeros son interrogados por la policía por estar en el bosque de un pueblo que no acepta afros. Los uniformados no quieren dejarlos ir antes del anochecer, porque es el momento perfecto de ir al bosque, ejecutarlos y culparlos por crímenes que no cometieron.

Pero los policías no contaban con que en la oscuridad se despiertan los monstruos más horribles que nacieron en la imaginación del escritor Howard Phillips Lovecraft, conocido como H. P. Lovecraft, quien a principios del siglo pasado escribió novelas y relatos de terror y ciencia ficción, y que esta serie retoma en todo su esplendor.

Ese recurso le imprime a la historia la sensación de videojuego, en donde la vida es el trofeo más preciado.

Courtney B. Vance aclara que el programa se grabó antes del asesinato de Floyd y que ahora el “mundo ha cambiado” tanto, que el televidente puede sacar sus propias conclusiones sobre los monstruos y cuál es más peligroso: el ser humano racista o el inspirado en el universo de Lovecraft.

La serie también ofrece una mirada poco explorada sobre el amor en la comunidad afro, o por lo menos así lo ve la actriz Aunjanue Ellis, quien da vida a Hippolyta Freeman, esposa de George.

“Ninguno de nosotros creció viendo un retrato real sobre nosotros mismos, siempre tuvimos que vernos a través de los personajes blancos, así que me encanta que ‘el amor negro’ esté en el centro del programa”, sostiene la artista, quien recuerda que solo el amor es lo que permite que los personajes de George e Hippolyta transiten “ese viaje tan traumático, horrible y aterrador”.

Más allá del terror y la ficción, Lovecraft Country sirve como línea de tiempo para entender el racismo que ha vivido la comunidad afro de Estados Unidos durante el último siglo.

Aunjanue Ellis espera que genere mucha conversación y que la trama atrape tanto, que el espectador se niegue a enviar un mensaje o recibir una llamada mientras ve el capítulo del domingo.

“Quiero ese tipo de respuesta visceral, porque se hizo con ese tipo de intención”, dice.

Asimismo, tiene la esperanza de que el televidente recapacite sobre todo lo que pasa o sucede, pues Lovecraft Country “refleja el trauma que atravesamos actualmente en el mundo”, remata.