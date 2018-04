Majida Issa y Carmen Villalobos: famosas y seductoras

Detrás del éxito de estas dos estrellas existen historias de trabajo, superación y, sobre todo, mucha pasión por el oficio de la actuación.

Majida Issa y Carmen Villalobos no conocen el significado de la palabra nunca. Sus carreras y sus vidas han estado llenas de amor por el arte, y las muchas veces que les dijeron que no, son ahora simples anéctodas.

Para las dos protagonistas de la serie Sin tetas sí hay paraíso. El regreso, una de las novelas más vistas de la televisión colombiana, cada negativa ha sido para ellas un motivo más para insistir, persistir y resistir.

"Tengo un ritual antes de cada casting o de cada función. Lo aprendí desde la universidad. Yo repito está frase, muy concentrada: « Soy Majida Issa, y estoy aquí, con los pies en la tierra, las manos en el trabajo y la vista en el horizonte», y eso es lo que hago", comentó la actriz que encarna todas las noches a Jéssica Beltrán (La Diabla) en la más reciente edición de la Revista Vea.

Ambas viven de romance con la pantalla; y en sus vidas privadas disfrutan de la soltería, en el caso de Majida, y de una relación estable con el actor Sebastián Caicedo, en el de Carmen Villalobos.

"Siempre quiero estar con Sebastián, cuando no se puede, me da durísimo, porque me hace reír todo el tiempo, no hay momento para hacerte mala vida", le confesó la reconocida actriz a la publicación.