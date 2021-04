Mara Cifuentes, Bella Castiblanco y Alejandro Betancourt en la portada de Vea

¿Qué es el poliamor y la pansexualidad? En el nuevo tema de portada de la revista Vea se tratará a través de la historia de Mara Cifuentes, Bella Castiblanco y Alejandro Betancourt, los tres modelos de reality de televisión que actualmente viven un romance de película.

Mara Cifuentes, Isabella Castiblanco de “La Agencia: batalla de modelos”, y Alejandro Betancourt, de “Protagonistas de Nuestra Tele”, se conocieron en enero, en una isla cerca de Cartagena y quedaron flechados.

Por su parte, Mara aseguró que es una mujer 100% real y que se siente feliz por tener a su lado a Bella y a Alejandro, quienes la quieren por como es.

“Me considero una mujer pansexual, porque estoy en un trío con una mujer y un hombre hermosos. me enamoré de quienes son, de su persona, de su alma. El físico es importante, los dos están muy buenos (risas). ¡Alejandro me encanta y Bella es divina, aseguró.

Por su parte, Bella aseguró que inició su proceso de transición hacia mujer trans hace dos años y todo ha sido poco a poco. Por ahora está muy feliz de estar junto a dos “ángeles”, que la llenan de amor y espiritualidad.

Mientras que Alejandro Betancourt, después de amores y desamores, ya se encuentra en una etapa donde no descarta la posibilidad de casarse con Mara y Bella a través de un ritual. Asimismo, se definió como pansexual, ya que más allá de todo se fija en el alma de las personas.