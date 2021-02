Marcela Citterio: creadora de historias de largo aliento en TV

La escritora argentina, célebre por historias como “Amor en custodia” y “Patito feo”, reflexiona sobre “Corazón valiente”, otra de sus piezas fundamentales que, después de 12 años, vuelve a emitir la cadena Telemundo.

La escritora argentina Marcela Citterio tiene la intención de que, de ahora en adelante, las historias se cuenten desde el lado femenino. En sus relatos, ella quiere darles juego a las mujeres fuertes, a las que no buscan ser protegidas, sino proteger.

De ahí que reivindica la emisión de nuevo, después de 12 años de su estreno, de la novela Corazón valiente, que le mostró el camino para consolidar una nueva narrativa.

Además de reflexionar sobre la novela, que se estrenó en América Latina el 28 de enero, Marcela Citterio también habla sobre un cambio en el consumo audiovisual, porque ella estaba acostumbrada a contar historias en 300 capítulos y ahora el relato debe llegar a su desenlace en 12 episodios.

¿Cuál es su percepción hoy de su creación “Corazón valiente”, que se emitió hace más de una década?

Me parece el momento indicado, el momento justo para ver Corazón valiente, ya que está protagonizada por dos mujeres fuertes. Es la historia de dos mujeres que protegen y no esperan a ser protegidas. Esta es una novela, que si bien se realizó antes, la hice después de Amor en custodia, que habla de guardaespaldas hombres, y es hora de terminar con ciertos conceptos de patriarcado que antes eran normales en las novelas, en la vida, pero es hora de cambiar un poco la historia.

El planeta está dominado por mujeres, al igual que ámbitos como el cine y la televisión...

Alemania está liderada por una presidenta, estamos hablando de gente que ha roto esquemas y son mujeres, y creo que eso es muy importante. Hay un público renovado, te doy un ejemplo: mi hija tiene 17 años y, con toda la fuerza del feminismo, escribió un libro que se llama Casi amor, que habla de la posibilidad de decidir sobre tu vida, sobre tu cuerpo.

¿A qué cree que se deba el éxito de “Corazón valiente”, porque 12 años después sigue vigente?

Pienso que está basada en sentimientos que son universales, y como fue escrita pensando en la fuerza de estas mujeres, en sus amores, en sus pasiones, no quiere decir que sea un documental, es una historia de ficción, pero con mucha acción. Me parece que le puede ir bien, porque es hora de que salgamos un poco de lo convencional y que podamos estrenar telenovelas con personajes femeninos fuertes que quieren luchar por ellas mismas.

En la actualidad, ¿qué significa para Marcela Citterio la novela “Corazón valiente”?

Para mí representa un antes y un después, porque me ligó muchísimo a Telemundo. Duró 210 capítulos y ya no se realizan producciones así. Gracias a esta novela tuve un reconocimiento latinoamericano, que se afianzó después con Amor en custodia y que me dio la oportunidad de construir amistades entrañables que hoy se han convertido en mi familia. Corazón valiente me cubrió en todos los aspectos, no solo en el profesional porque fue una novela muy intensa que hice con la gente que más quiero.

¿Cuál cree que es el personaje más relevante de esta novela y por qué?

Sammy (Ximena Duque) y Willy (Fabián Ríos) son una pareja con una fuerza fuera de lo común. En el renglón siguiente están Ángela (Adriana Fonseca), Juan Marcos (José Luis Rezendes) y Brenda Asnicar, que venía de Patitos. Me cuesta definirme por uno solo, pero pienso que Sammy y Willy fueron importantes. Aunque hay un personaje fundamental, que es Aylín Mujica, la malvada más maravillosa del mundo, porque logró que el público la amara. Creo que no podría hablar de Corazón valiente sin Aylín Mujica y su personaje de Fernanda del Castillo.

Marcela Citterio también tiene una historia como actriz, ¿cómo fue eso?

Quise ser actriz, pero desistí, aunque sí estudié teatro durante mucho tiempo, pero lo que pasa es que cuando empecé a escribir, justo en una clase de teatro, me di cuenta de que lo que más quería hacer era contar historias. En ese momento no había toda esta cosa mediática, uno escribía y no sabía qué era hacerlo para televisión. Me tocó salir a luchar sola a los 20 años, formar mi reconocimiento y tratar de que creyeran en mí, lo que fue muy difícil.

¿Qué la inspiró a escribir?

Siempre supe que quería escribir. El profesor de teatro me dijo que escribía mejor de lo que actuaba, lo que me ayudó mucho para definir el camino. Para mí hay una base que es de amor, es decir, esas series que no tienen nada de amor no me gustan, no me convencen. El amor fue lo que me llevó a querer escribir y ahora estoy por lanzar una editorial que se llama The Orlando Books. Tengo como 30 novelas esperando ser publicadas.

Ha escrito series y novelas con más de 400 capítulos cada una, ¿se siente pionera en contar esas historias de largo aliento en televisión?

Para mí es muy importante haber contado esas historias extensas. Eso va a ser difícil de que vuelva a pasar, esa cantidad de capítulos me dieron un ritmo importante. Esa experiencia en estos 30 años será muy útil para hacer series actuales. Creo que la experiencia del día a día de la producción de 200, 300 o 400 capítulos me dio un back up, que no lo tiene alguien que empieza con una serie de 12 episodios. Será cuestión de adaptarse.

También ha trabajado con su hija Chiara Francia Citterio, ¿cómo describiría esa experiencia?

¡Fue increíble! Es maravillosa, porque ella primero siempre me acompañó a todos los lugares desde Patito feo, y era una fanática mía. Ahora verla crecer como autora con su libro es enriquecedor. El hecho de compartir esto con un hijo, así como tener una productora con mi marido, es algo que no tiene precio, te cambia la vida, porque pasa de ser un trabajo y se convierte en un sentimiento. Lo que uno hace con pasión y con sentimiento es lo que realmente trasciende.