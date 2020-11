María Elvira Arango: “La credibilidad se gana todos los días”

La directora dice que tienen el “rating” a su favor porque cada personaje que escogen tiene una gran historia que contar y cada relato está respaldado por el buen periodismo.

María Elvira Arango es una de las caras más reconocidas del periodismo colombiano. Empezó su carrera profesional en 1988 en el Noticiero 24 Horas, cuando en Colombia no existían los canales privados de televisión.

El público se acostumbró a verla cada noche, pero también a escucharla cada mañana, porque trabajaba en los noticieros de radio.

Desde hace siete años acompaña a los televidentes colombianos, los domingos por la noche, con Los Informantes, programa de Caracol Televisión que está de aniversario.

Hace siete años llegó a fundar y dirigir “Los Informantes”. ¿Qué ha cambiado entre las expectativas y lo que ha construido?

Todo. La apuesta de Caracol Televisión era gigante, poner un programa periodístico en un horario triple A en televisión nacional. Yo estaba haciendo las revistas y significaba regresar a la televisión y crear un programa periodístico que, la verdad, era mi sueño desde siempre. Los Informantes era la oportunidad para tener mi propio programa.

¿Cuál es secreto para que tengan el “rating” a su favor?

Creo que nos hemos logrado ganar, historia por historia, un espacio no solo frente a los colegas sino, por supuesto, frente a los televidentes. Esto es un trabajo de todos los días, es construir credibilidad y hacer buena televisión, porque tenemos el tiempo para poder trabajarle a cada una de las historias. Cualquier cosa que se hace bien hecha funciona y a la gente lo que le gusta es ver buenas historias y eso es lo que hemos logrado hacer, el reto de mantenernos fiel a lo que somos, honestos a lo que prometemos: tres grandes historias, y eso es lo que hacemos cada domingo.

Cuentan historias por medio de personajes. ¿Cómo sabe qué historia o personaje funcionará?

Nosotros tenemos un pequeño abecé, pero lo más importante es que sean buenos personajes y que ellos mismos sepan contar su historia. Ahora, nosotros como periodistas, con las imágenes que logramos con los camarógrafos y el trabajo de los editores, nos esforzamos por presentar una historia maravillosa. El secreto es lograr que esa fusión sea perfecta.

¿Qué tanto influye el carácter del periodista para lograr una buena entrevista?

Mucho, claro. Hay que saber ganarse la confianza, el respeto, hay que llegar donde un personaje con la actitud de escuchar la historia que nos quiere contar, tener empatía, respeto frente a la historia.

Ha trabajado en radio, televisión e impresos. ¿Le gusta o se siente más cómoda en alguno?

En este momento estoy tan feliz… También fui feliz en mis otros trabajos. Cuando presenté noticias me sentía realizada, después en radio me sentí un poco más libre quizás, porque no estaba tan ligada a un libreto, y en prensa el cariño más grande que le tengo a las revistas es porque las hice yo, tienen mi sello desde el principio, y Los Informantes igual. Me siento muy orgullosa de haber empezado este proyecto, que seguramente va a cumplir muchísimos años más.

El periodismo ha cambiado mucho. ¿Cuál es ese ingrediente que no debe cambiar nunca?

No importa el paquete, sea radio, prensa o televisión… no importa cómo esté dando a conocer la historia o la noticia, creo que hay que ser correctos, respetuosos, hay que hacer la investigación, hacer fact-checking (verificación). Si se hace esa lista de los básicos del buen periodismo no tiene por qué salir mal. Al contrario, es fundamental que hagamos este periodismo. Lo que nosotros decimos en Los Informantes está respaldado, tiene toda una investigación por detrás y por eso la gente nos cree. Por eso, que un medio de comunicación cumpla años en estos tiempos, y más un programa periodístico, hay que celebrarlo con voladores.

¿Tiene la audiencia responsabilidad a la hora de consumir y compartir noticias falsas?

Claro. Hay que ver quién es el que publica una información y cuáles son sus antecedentes, de dónde sale la información, hacer el fact-checking que los periodistas hacemos todos los días como parte del oficio. Hay que dudar, eso es lo que hacemos los periodistas, siempre dudar y validar lo que uno lee.

De las mil historias que han contado, ¿cuáles la llenan de orgullo y satisfacción?

Me hacen muy feliz y me siento muy orgullosa de las historias que no dejan indiferente a la gente, que luego de verlas producen emoción, que se quiera ayudar a esa persona, que lo hagan llorar, reflexionar sobre qué clase de sociedad y en qué clase de mundo estamos viviendo.

¿Cuál es el personaje que le falta por tener en “Los Informantes”?

Yo, María Elvira Arango, me moriría por poder entrevistar a Michelle o a Barack Obama, soy admiradora de ambos, espero algún día lograrlo. El expresidente Bill Clinton también me interesa y a Monica Lewinsky me encantaría poder hacerle una historia hoy, después de semejante escándalo. Pero, lo maravilloso de Los Informantes es que hemos podido viajar por el país y al extranjero, entonces eso representa una infinidad de posibilidades para contar historias. Espero que pronto podamos seguir viajando, porque la limitación sí lo hace muy difícil y frío porque, aunque funcionan todas estas nuevas tecnologías, no es lo mismo que sentarse frente a la persona y tomar un café… y sin tapabocas, mirándose a los ojos.