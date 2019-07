Desde el 25 de julio presenta “Reto imposible”

Mario Ruiz: “Las redes sociales me cambiaron la vida”

Lilian Contreras Fajardo / @ProhibidodeLili

Ha presentado varios proyectos, pero este lo hace de forma diferente. ¿Por qué?

Nat Geo buscaba un presentador parecido a lo que yo soy: sarcástico, serio, sin tanta expresión, pero tenía que lucir traje. Yo no sabía que tenía que hablar de esa manera hasta que llegué a grabar el primer capítulo y me dijeron que necesitaban un tono más serio, porque debo hacerles la vida imposible a los tres científicos que participan. Al final me gustó desde ponerme el traje, que fue todo un reto imposible, hasta hablar de esa manera.

Llega a Nat Geo después de Sebastián Villalobos. ¿Por qué cree que apuestan por ustedes como presentadores?

Yo empecé en YouTube y cuando hice el programa con Shock la gente comentó: “No puedo creer que hay gente estudiando y esté este tipo ahí presentando”. Gracias a las redes sociales hemos aprendido a cantar, actuar y presentar. Villalobos y yo tenemos seguidores fuera de Colombia, así que por medio de nosotros Nat Geo puede llegarle a más gente.

¿Cómo enfrentar las críticas por no ser un presentador profesional?

Antes, si no tenías un cartón (de estudios) no eras nadie, pero esta generación está demostrando que somos autodidactas, que podemos aprender lo que sea, donde sea. Me hubiera encantado haber estudiado, pero cuando salí del colegio no tuve oportunidad, y gracias a las redes sociales todo esto se ha presentado en mi camino.

¿Además de presentador, espera con este programa ser influenciador?

Lo que busca el canal es mantener su público clásico y cautivar al joven que no mira televisión tradicional. Este programa es de retos, que están de moda porque a las personas les gusta ver a la gente sufrir. Aquí los científicos no compiten entre sí, sino que demuestran que por medio de creatividad y ciencia pueden sobrevivir en un escenario posapocalíptico (están en medio de la nada).

¿Tiene interacción con los científicos?

En el programa que se ve al aire, no. Pero antes de grabar viajé al Amazonas de Brasil y estuve con ellos para conocerlos y ver de qué se trata el programa. Vi cómo vivían y cómo interactuaban entre sí, porque dos competidores son brasileños y el otro es mexicano, y hablar de ciencia y diseñar cosas era complicado.

¿Qué le gustó de ese viaje?

Fue una travesía total, un viaje de muchas horas hasta llegar a una población en la que no había señal en el celular; ese fue mi reto imposible, es lo peor que le puede pasar a uno. Me gustó que pude conocer y vivir un poco la experiencia de los científicos participantes.

¿Cuánto tiempo estuvo incomunicado y cómo lo enfrentó?

Tenía internet en el hotel pero con una señal muy baja. Para mí es complicado porque mis proyectos de youtuber e influenciador están relacionados con las redes sociales, así que tengo que estar pendiente de tendencias, publicaciones y el challenge (reto) que está de moda. He disfrutado de vacaciones en las que no tengo acceso a internet, pero este no era el caso y me preocupaba el hecho de no estar conectado.

¿Qué valora de las redes sociales?

Creo que todos las vemos de distintas maneras, pero las redes sociales me cambiaron la vida. Yo las valoro 100 %, no les veo nada negativo.

¿Y la información falsa y los mensajes de odio que circulan?

Sí, es un tema muy complicado porque cualquiera puede abrir un perfil falso y destruirle la vida al otro. El bullying está muy candente en redes sociales, pero como usuario e influenciador siempre trato de dar buen ejemplo. Cuando inicié mi contenido era más crudo y vulgar, pero cuando empecé a tener público creé conciencia de no dar mal ejemplo.

Jóvenes científicos en escenario posapocalíptico

En Reto imposible participan tres especialistas en ingeniería mecánica, mecatrónica y pop science: el mexicano Carlos Fabila Garcinava y los brasileños Gabriella Soares Caldeira Brant y Guilherme Hiroji Anraku Ikeda. Ellos están en Amazona y Jalapão (Brasil), perdidos y sin mapas. Para sobrevivir y encontrar la salida deben usar la ciencia y la creatividad, pues en cada capítulo deben superar un reto en menos de 48 horas.

Con sabiduría, experiencia y habilidades demostrarán a la audiencia de Nat Geo que pueden realizar experimentos y transformar materiales reciclables en dispositivos como un carro eléctrico o un dirigible.