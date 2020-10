En esta serie del canal AMC, el actor encarna a Charles Ingram, el hombre que burló las reglas del concurso y ganó un millón de libras.

En la serie “Quiz” encarna a Charles Ingram, el excomandante del Ejército británico que hizo trampa en el programa “¿Quién quiere ser millonario?”. ¿Cómo interpreta a un personaje cuya culpabilidad o inocencia está en duda?

No se puede interpretar a una persona como culpable o inocente, no creo, y ciertamente no en la historia que estamos contando o con el guion de James Graham. Es demasiado binario y de todos modos no sabes si las personas son inocentes o culpables. Para un actor, solo estás interpretando momento a momento y escena tras escena, por lo que interpretar un tono de culpa o un tono de inocencia durante todo el proceso no habría funcionado.

¿Hay algo de usted en el personaje?

Soy bastante riguroso en términos de aprender las líneas, ponerme la ropa y caracterizarme con el personaje para poder interpretarlo, encarnarlo. Todo lo demás sucede naturalmente. Inevitablemente hay aspectos míos porque como actor uso ciertas cosas porque no me puedo desligar de quién soy. Pero lo encantador de actuar es que es muy liberador y puedo hacer cosas que normalmente no haría.

¿Por qué cree que a la serie “Quiz” le fue tan bien cuando se emitió en el Reino Unido?

La gente se vio obligada a sentarse con sus familias durante este período de cuarentena y trajo alegría a la nación y sonrisas a los rostros de los productores, porque las cifras de audiencia eran enormes. El televidente conectó con la historia porque conoce el formato de ¿Quién quiere ser millonario?, y mucha gente recuerda el evento… James Graham la describió como una película inglesa de atracos.

¿Era seguidor de “¿Quién quiere ser millonario”?

Lo vi mucho, pero había olvidado lo importante que fue. En los días previos a internet y los iPads la gente se reunía a ver televisión y se sentaba a ver el programa, que tiene un formato brillante.

¿Recordaba el caso de Ingram?

Realmente no lo tenía muy presente, así que cuando leí el guion pensé “qué historia tan fabulosa”. Charles Ingram participó en el programa justo antes del 11 de septiembre (2001), así que el atentado protagonizó las noticias, eclipsando todo lo demás. Por eso solo tenía un vago recuerdo de lo sucedido. En el programa se analiza cómo él y su esposa Diana (Sian Clifford) burlaron las reglas del concurso y ganaron un millón de libras. Dos años después el hombre fue condenado por fraude y retirado de su cargo.

¿Cómo fue la experiencia de conocer a los Ingram? ¿Qué le dijeron sobre su representación en el programa?

Los conocimos en nuestro último día de filmación. No tuvieron ningún aporte creativo en el programa, pero James [Graham, el guionista] fue muy amigable con ellos y estaban contentos de que estuviera sucediendo, además de que habían visto la obra.

¿Qué opina del trabajo del director Stephen Frears?

Es simplemente encantador. Tiene una habilidad extraordinaria para ver lo que está sucediendo y lo que está funcionando con los actores sin hablar, explicar ni diseccionar demasiado las cosas, lo cual es genial. Con algunos directores hablas y hablas y hablas, pero no hicimos eso con Stephen. Me sentí realmente cuidado y confiaba en él implícitamente. Creo que todos lo hicimos. Había un ambiente encantador en el set.

¿Estar en uno de los programas de televisión más exitosos, “Succession”, ha subido la apuesta en términos de búsqueda de otros proyectos?

No tengo ese plan. Cuando llega un guion, sabes si será bueno participar en el proyecto o no. Aunque ciertamente diría que si trabajas en proyectos como este, que tienen una escritura maravillosa, te echan a perder porque quieres proyectos así de buenos.