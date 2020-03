Marzo 26, estreno de la séptima temporada por AXN

Megan Boone: “Esta serie ha sido una verdadera bendición”

Redacción medios

¿Qué es lo que más le gusta de su personaje de Elizabeth Keen en la serie “The Blacklist”?

Realmente me gusta que ella sea resistente. Creo que también ha cambiado bastante durante los siete años que la hemos estado al aire. Y eso es un testimonio de los escritores y del hecho de trabajar junto a un actor tan veterano y galardonado como James Spader. Lo que más me gusta es hacer parte del talentoso elenco que, como resultado de trabajar juntos, podemos llevar a cabo un producto internacional tan grande como “The Blacklist”.

¿Qué será lo mejor de esta nueva temporada?

Creo que la presentación de este personaje interpretado por Laila Robins (Katarina Rostova) realmente me tiene en alerta. Y creo que mantener a nuestra audiencia inclinada y al borde de sus asientos será lo mejor de esta nueva temporada.

¿Cómo ha sido la experiencia actoral en esta serie?

Es muy difícil describir en este momento todo lo que hemos pasado en el programa y todas las diferentes emociones que hemos tenido. Creo que hacer referencia a “The Blacklist” es describir los últimos siete años de mi vida. Es difícil resumirlo en una sola respuesta. Ha sido un viaje tan largo y honestamente miro hacia atrás al principio y no puedo reconocer a la joven que fui en la primera etapa del show. Por eso, mi gratitud es muy profunda y los desafíos me han hecho crecer y eso ha sido una verdadera bendición.

¿Qué hace que la serie sea tan exitosa?

Tenemos un gran elenco. Todos trabajamos muy bien juntos y, sin duda, entendimos nuestros roles. Y creo que los escritores pueden armar tramas que mantengan a la gente interesada e interesada como la que está ahora con Katarina Rostova, de la que se habló durante probablemente cinco temporadas y que ahora aparece en la séptima temporada. El punto es que ahora está saliendo a la luz y eso es un testimonio de la gran escritura y el hecho de que los escritores pueden realmente dibujar la historia durante un lapso extenso.

Durante estas siete temporadas y durante estos siete años, ¿cuánto ha aprendido de Elizabeth Keen y cómo ha sido su crecimiento como actriz?

Ahora estoy mucho más cómoda en un set de filmación ya que allí he estado durante siete años. Cuando comencé, solo había hecho un par de trabajos y de repente estaba en uno de los programas de televisión más exitosos del mundo. Recientemente hice otro trabajo que aún no hemos anunciado, pero cuando entré en esos otros sets me di cuenta de que me había transformado y que eso se lo debía al personaje de Elizabeth Kenn en “The Blacklist”.

¿Qué ha significado ser la protagonista en una de las series más exitosas de la pantalla chica?

Ha significado mucho. A mí me ha brindado oportunidades para relacionarme con los fanáticos internacionales y hablar con ellos sobre temas que realmente son importantes para mí. En especial cuando se trata de la protección del medio ambiente natural, que creo que va de la mano con la protección de las mujeres en nuestra sociedad. Muchas veces, creo que nuestra especie se encuentra en un mundo financiero negro, por lo que ha sido una buena oportunidad para mí tener el reconocimiento y poder abordar otros temas sensibles en nuestro tiempo.

La serie “The Blacklist” tiene muchos fanáticos, ¿cuándo fue consciente de que hacía parte de un show especial?

No sé si he tenido la oportunidad de darme cuenta de eso. Cuando llegas a un espectáculo que despega, es realmente difícil ver el bosque a través de los árboles porque todo se movió muy rápido y, al comienzo, me sentí increíblemente abrumada por el ritmo que estaba tomando todo. Pero ahora que las cosas se han arreglado, yo ya soy un poco mayor. Puedo mirar hacia atrás y ciertamente reconozco en retrospectiva que algo muy profundo sucedió en mi vida con esta serie.

¿Qué ha aprendido de trabajar con un actor tan experimentado como James Spader?

Aprendí, básicamente, a hacer parte de un espectáculo grande. Esta es su tercera serie de televisión. Así que es increíblemente experto en su trabajo y ha tenido éxito durante muchos años. Su presencia me ha fortalecido y me ha permitido realizar futuros shows sin temores.

¿En estos siete años cómo ha evolucionado el medio y cómo ha cambiado el rol femenino en la televisión?

No solo el género ha cambiado en televisión. Incluso la forma en que las personas consumen televisión ha cambiado. El mundo se está moviendo a un ritmo rápido. Recuerdo que cuando estaba en la primera temporada de este espectáculo, tuvimos una venta histórica a Netflix y eso era algo inaudito en ese momento. Ahora las personas transmiten el programa y lo miran a su propio ritmo. En cuanto a los roles femeninos, todavía queda mucho trabajo por hacer. Personalmente, estoy haciendo mucho de mi propia labor para aprender lo que realmente es estar en una sociedad igualitaria.

“The Blacklist” es una serie con muchos giros inesperados. ¿Cómo experimentó como actriz estos cambios en su personaje?

Acabo de pasar por todos los giros y vueltas con ella. Para mí es fortificante y fortalecedor desempeñar en la serie un papel tan comprometido en un mundo tan peligroso.

¿Cuál ha sido el mayor desafío al interpretar a su personaje?

Para mí ha sido un desafío logístico ser el protagonista de un programa y estar en el ojo público. No es algo en lo que pensé cuando estaba sentada en casa deseando poder ser como Kate Winslet o Laura Linney o cualquiera de estas actrices que realmente crecí admirando por su trabajo. No tenía idea de lo tímida que iba a ser cuando se trataba de hacer apariciones y entrevistas o simplemente estar en un set y tener todos los ojos en mí.

¿Hacia dónde apunta “The Blacklist”?

En la serie estamos llegando a un punto en el que estamos buscando una manera de responder las preguntas que han estado pendientes desde hace mucho tiempo con la audiencia. Por lo tanto, muchas de estas respuestas aparecerán durante el resto de la temporada y, con suerte, en la próxima temporada si eso se convierte en realidad.

¿El hecho de ser madre le cambió la perspectiva?

Creo que ser madre realmente puso las cosas en su sitio. Mi vida comenzó a ir más allá de mi propia vida y es esa extensión de la vida es la que se enfoca cuando te conviertes en padre (madre o padre) y comienzas a querer preservar todo lo que puedas para ellos. Y en el estado actual del mundo, se trata de hacer de este planeta un lugar habitable para las futuras generaciones de la humanidad.