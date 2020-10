“Memoria de un crimen”, serie de República Checa que llega a Eurochannel

View this post on Instagram

¡En octubre, disfrute de las emociones del auténtico cine europeo con la programación exclusiva que hemos preparado! Este mes, Eurochannel pasa del thriller a la acción, del suspenso al drama, para mantenerle entretenido todos los días. Descubra más sobre todas nuestras películas y entrevistas exclusivas descargando nuestra Guía de programación de octubre en www.eurochannel.com/es o en www.facebook.com/EurochannelLatam/app/190322544333196/ #cineeuropeo #SeriesEuropeas