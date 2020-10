Miguel Varoni es la nueva portada de la revista Vea

En sus páginas habla sobre su vida antes y después de" Pedro, el escamoso", sobre su matrimonio de 24 años con Catherine Siachoque y acerca de su exitosa vida en Miami. Una reveladora entrevista en donde además cuenta sobre el enamoramiento por una universitaria a sus 55 años.

Miguel Varoni en la nueva portada de la revista Vea explica como “Pedro el Escamoso” y su esposa Catherine Siachoque, con la que lleva 24 años de casada, le enseñaron a ser más humilde. Ahora a sus 55 años confiesa estar enamorado de una universitaria.

Se trata de su esposa, quien está estudiando en la Universidad de Miami y está fascinado con la entrega que tiene por los estudios. (Le recomendamos: Canal VIP, 5 años: la aventura de la televisión digital).

“Jamás en la vida me imaginé estar tanto tiempo con una mujer, pero me casé con Cathy, ...brillante, inteligente, divertida, sorpresiva. Es ella. Tal vez la respuesta a cómo hemos durado es que las reglas no han existido”, cuenta Varoni.

Todavía recuerda el baile del pirulino, que hizo famoso a su personaje de “Pero, el Escamoso”, tanto así que subió un video bailando en las instalaciones del canal y sumó miles de likes. Ahora los días de Varoni transcurren entre su casa y el trabajo, con la nueva serie que comenzó a grabar de la casa Telemundo, en medio de la “nueva normalidad”. (Le puede interesar: Rubén Blades: “'Fear the Walking Dead' es como la pandemia”).