El artista recuerda cómo hace dos décadas el personaje de Pedro Coral le cambió la vida. También dice que el país debe retomar las producciones que gusten fuera de la región.

Cuando le nombran “Pedro, el escamoso”, ¿cuál es el primer recuerdo que tiene?

Pedro es un personaje que recuerdo con infinito amor, cariño y agradecimiento. Gracias a él llegué a Telemundo y estoy haciendo una carrera en Estados Unidos. Pedro fue un puente importantísimo porque tenía una carrera en Colombia, una muy linda de la cual estoy profundamente agradecido, pero por él tuve la oportunidad de estar en otro lado. Pedro tiene su propia vida y yo tengo la mía, y me alegra que lo vuelvan a emitir en Caracol Televisión, que la gente lo vuelva a ver o que lo conozca.

¿Qué pensó cuando leyó por primera vez el guion de “Pedro, el escamoso”?

Que había que hacerla. Yo estaba haciendo La caponera y Dago García me llamó por teléfono y me dijo que me iba a dejar un libreto. Estamos hablando del 2000 e internet no era tan rápido como ahora, así que se demoraba enviar un libreto por ese medio. Entonces, Dago me dejó la sinopsis en la portería de mi apartamento y cuando la leímos con Cathy nos reímos mucho y ella me dijo: “Tienes que hacer esto”. Era un monólogo: mi nombre es Pedro Coral Tavera, no soy monedita de oro para gustarle a todo el mundo… eran unas líneas bien bonitas.

Pedro Coral es un personaje bien folclórico. ¿Qué tanto hay de usted en él?

A estas alturas no tengo ni idea. Pedro me enseñó muchas cosas, como la humildad, y sí hay un antes y un después como ser humano. Pedro y mi esposa fueron un antes y un después muy importante en mi vida, mi carrera, mi forma de ser… por eso en este momento no sé qué contestar, y creo que la respuesta refleja cómo Pedro me cambió la vida, junto con Cathy, porque los dos están de la mano en muchas cosas. Fue un combo completo lo que sucedió en mi vida.

La forma de televisión ha cambiado mucho en veinte años. ¿Cómo cree que el público actual recibirá a “Pedro, el escamoso”?

No tengo ni idea. El mundo ha cambiado enormemente. En Telemundo siempre estamos pensando en cómo atraer a la gente, cómo hacemos para que la gente no se despegue del televisor, qué tipo de historias necesitamos contar. De pronto, la respuesta está en Pedro, el escamoso o en otras historias de antes. Sé que en Colombia le está yendo muy bien a las historias antiguas y no creo que eso tenga que ver con la calidad, creo que está relacionado con las historias y la simpleza de la narrativa sobre amor. No son historias raras, son historias tranquilas.

¿Le gusta el éxito que tienen las novelas del pasado?

Lo que me preocupa y creo que es importante es que en Colombia vuelvan a grabar. Hay que buscar cómo grabar en medio de la pandemia, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar. En Telemundo encontramos el protocolo adecuado para terminar de grabar 100 días para enamorarnos. Yo era el productor, tomé las riendas de la dirección y finalizamos en cuatro semanas.

¿Por qué cree que “Pedro, el escamoso” fue un fenómeno televisivo?

Llamaba la atención porque era diferente, pero era un tipo al que se le entendía. A pesar de que la gente pregunta “¿qué es mompirri?”, en general a los actores se nos entendía lo que decíamos. Es importante no olvidar que, a veces, la televisión se escucha más de lo que se ve. La otra vez pasaron una serie colombiana en Telemundo que no funcionó porque los artistas hablaban muy gomelo y el televidente no les entendió, entonces ahí se cambia el canal. Colombia tiene que volver a producir pensando en el mundo; la novela del cantante vallenato eventualmente va a funcionar bien en el país o en otro fronterizo; pero no en el mundo entero. Toca dejar de ser tan regional y ser más universal.

¿Cómo logra con Catherine Siachoque, estando en el mismo gremio, mantener el matrimonio?

Bueno, lo que pasa es que somos… ella es muy brillante, inteligente, una mujer muy preparada. Para mí es un apoyo muy especial. Es algo muy complejo de explicar o describir porque las personas se vuelven parte de uno… se convierten en la vida de uno porque es la compañía, la sociedad, el amor, el despertarse, dormir, reír, comer juntos y durante la pandemia estar todo el tiempo bailando bolero (juntos y muy cerca). Lo otro es que el trabajo no está muy metido en la casa.