“Mrs. America”, una serie sobre la lucha por la igualdad de género

El lunes se estrena en Latinoamérica esta producción nominada a diez Premios Emmy 2020. El drama de Dahvi Waller el movimiento que buscaba ratificar la Enmienda de Igualdad de Derechos (ERA) en Estados Unidos y la oposición de la conservadora Phyllis Schlafly.

“Mrs. America” es un drama televisivo creado por Dahvi Waller, guionista, directora y productora que ha participado en series como “Desperate Housewives”, “Halt and Catch Fire” “Mad Men”, por la que ganó el Emmy.

“Mrs. America” está ambientada en la década de los setenta en los Estados Unidos, un periodo caracterizado por el auge de los pantalones Oxford y la música disco. También por el apogeo de movimientos culturales y sociales sembrados en la década anterior, como el Movimiento de Liberación de la Mujer, que predicaban la igualdad de derechos civiles más allá del género, junto a una ferviente liberación femenina.

Pero el anhelo revolucionario de la denominada Segunda Ola Feminista, se vio opacado por la aparición en la escena pública de un sector de la sociedad norteamericana que, hasta ese momento, no había tenido voz, y que, para defender sus derechos como mujeres amas de casa, decidieron organizarse y salir a dar lucha.

Cada capítulo de esta serie que se estrenó en abril pasado en Estados Unidos, retrata la cruzada entre líderes feministas de diferentes ámbitos que lucharon para intentar cambiar la historia, y la reacción, proveniente de los sectores más conservadores del país, a raíz de la discusión por la ratificación de la Enmienda de Igualdad de Derechos —conocida por sus siglas en inglés como ERA, por Equal Rights Amendment — en la Constitución estadounidense.

El protagonismo de la historia recae en la mujer conservadora llamada Phyllis Schlafly (Cate Blanchett), también conocida como “la novia de la mayoría silenciosa”.

Explora, así mismo, a través de los ojos de las mujeres de la época, tanto Schlafly como las feministas de la segunda ola y fundadoras de la Asamblea Política Nacional de Mujeres Gloria Steinem (Rose Byrne), Betty Friedan (Tracey Ullman), Shirley Chisholm (Uzo Aduba ), Bella Abzug (Margo Martindale) y Jill Ruckelshaus (Elizabeth Banks), como uno de los campos de batalla más difíciles en las guerras culturales de los años 70, dio pie al surgimiento de la organización política Mayoría Moral y cambió el panorama político de Estados Unidos para siempre.

Para retratar esto y algunos debates que aún en 2020 siguen vigentes, “Mrs. America” cuenta con un elenco mayoritariamente femenino y un equipo de producción y realización integrado en su mayoría por mujeres, y la participación de directoras como Anna Boden, Amma Asante, Laure De Clermon-Tonerre y Janicza Bravo.

La norteamericana Anna Boden y su dupla, Ryan Fleck, que dirigieron “Capitana Marvel”, aceptaron inmediatamente la propuesta para dirigir cuatro episodios de la serie. Si bien, ambos se consideran políticamente activos, no estaban muy familiarizados con la Enmienda de Igualdad de Derechos. Boden conocía algunas figuras, pero al comenzar a trabajar en la serie, aprendió sobre otras como la republicana progresista y feminista Jill Ruckelshaus, interpretada por Elizabeth Banks (“The Hunger Games”).

La directora británica Amma Asante, conocida por su labor en “Belle”, juega un rol fundamental al poner las cuestiones de diversidad y género en primer plano. Asante dirigió los episodios tres y cuatro de la serie, en los que el arco de la historia se centra en la primera mujer de descendencia afroamericana electa para el Congreso norteamericano, Shirley Chisholm (Uzo Aduba, “Orange is the New Black”), y en Betty Friedan, pionera en el movimiento de liberación femenina y autora del emblemático bestseller “The Feminine Mystique”, que cobró vida gracias a la leyenda de la comedia británica, Tracey Ullman (“Into the Woods”).

Tanto la actriz convertida en directora, productora y guionista de cine francés, Laure De Clarmon-Tonerre, que debutó recientemente como directora de “The Mustang”, como Janicza Bravo, escritora, directora y fotógrafa estadounidense, conocida por su rol como directora en “Zola”, también estuvieron a cargo de la dirección de dos episodios.

A su vez, muchos de los momentos centrados en la diversidad, el género y la clase, son retratados por la aclamada dramaturga Tanya Barfield, quien se desempeña como escritora y productora de “Mrs. America”. Tanya recibió dos nominaciones a los Premios Emmy 2020 como productora y escritora del episodio llamado “Shirley”, que relata la histórica candidatura de la primera mujer afroamericana en postularse para presidente, Shirley Chisholm.

En total, la serie cuenta con diez nominaciones al Emmy 2020.