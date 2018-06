'MTV Latinoamérica' lanza campaña por la igualdad y diversidad sexual

Redacción medios

Durante la transmisión de la premiación MTV Movie & TV Awards 2018, MTV Latinoamérica debutó las primeras piezas de la iniciativa en televisión y en sus plataformas sociales y digitales. La campaña incluye a varias celebridades e influenciadores juveniles de América Latina compartiendo sus inspiradoras y emotivas experiencias para al aceptarse y ‘salir del clóset’ en videos de 1 minuto.

Algunas de las personalidades que forman parte de “Saliendo en 1 minuto” son La Divaza, Christian Chávez, Chapu Garza, Victoria Volkova, Pepe & Teo, Gwabir, Luis Lauro, Quique Galdeano, Mike Holguín, La Maca, Pedro Santos, Javier Ramírez, Sofia Elliot y Valentina Godfrid. La campaña también presentará testimoniales de algunos ‘aliados’ de la comunidad gay, como Paty Cantú, Manelyk y Karime de Acapulco Shore, celebridades heterosexuales que apoyan constantemente la inclusión, igualdad de género y los movimientos LGBTQ+. Más celebridades y personalidades serán reveladas próximamente.

MTV también invita a los jóvenes de todo el continente a sumarse al movimiento subiendo sus propias experiencias en videos a Instagram, Twitter y Facebook con el hashtag #Saliendoen1enMTV. Algunos de estos videos, serán compartidos por MTV en distintas plataformas.

Claudia Franklin, SVP de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa comentó: “En MTV y en Viacom celebramos la diversidad en todas sus formas y nos esforzamos por impulsar mensajes de igualdad e inclusión en todo lo que hacemos. Sabemos que la aceptación y apertura sobre la identidad sexual o de género es un paso muy importante en la vida de los jóvenes y que el cambio global comienza por uno mismo, por lo que MTV presenta en ‘Saliendo en 1 minuto’, historias reales de personalidades que pueden inspirar a millones de personas en el continente a aceptarse o ayudar a alguien cercano a sentirse orgulloso de sí mismo”.

La pantalla de MTV se pintará de arcoíris con "ORGULLO MTV". Del 22 al 24 de junio MTV tendrá programación especial con temática de inclusión y diversidad sexual, incluyendo los documentales originales de MTV, entre los cuales están: "The T Word", "I Have Transparents" y que hablan sobre la juventud y el mundo transexual. También, episodios con temática gay de series de MTV como Catfish México, Just Tattoo Of Us, Geordie Shore, Catfish Colombia y Adoptada.

Esta iniciativa contará con programación musical especial con iconos de la comunidad gay, como es el caso de Sam Smith, además de videos musicales que promueven inclusión y temas pro LGBTQ+, y contenido editorial en mtvla.com relacionado a temas de diversidad sexual.

“Saliendo en 1 minuto” estará vigente en las plataformas de MTV por un mes a partir de su lanzamiento. Esta campaña forma parte de la exitosa iniciativa global de Viacom “Out in 60”, lanzada internacionalmente en 2017 en los canales MTV, VH1, Logo, BET, Channel 5 y Comedy Central e incluyó la participación de RuPaul, Leona Lewis, Marnie Simpson y Courtney Act, entre otros.