Se estrena el 17 de septiembre por Nickelodeon

“N00bees”, la serie que es todo un videojuego

El Espectador

N00bees es la primera serie de Nick que se toma por completo la vida gamer y plasma en pantalla el gran auge que tiene el universo de los videojuegos de una manera total, comenzando por el aprendizaje y terminando con torneos mundiales online.

María José Vargas, actriz colombiana, es la antagonista de esta historia, y según ella, no fue nada fácil adaptarse a su papel. “Mi personaje se llama Ruth, y es la chica que le pone un poco la chispa a la trama y la que se mete siempre en problemas. Algunas cosas le salen bien y otras no tan bien, pero es la que siempre trata de dañar los amores. Está enamorada del protagonista, tanto que es capaz de cualquier cosa. Además, mi personaje es una youtuber que tiene muchísimos seguidores y quiere que todo el mundo sea igual que ella. No fue nada fácil para mí al principio meterme en un personaje que es todo lo opuesto a mí, pero lo logré con el tiempo”, cuenta María José a El Espectador.

Por otra parte, Michelle Olvera, quien interpreta a Silvia, la protagonista, se sintió completamente identificada con su rol de niña dulce, divertida y solidaria. “Silvia y yo tenemos muchas cosas en común, por eso quizá me resultó tan fácil meterme en mi personaje”, comenta.

Uno de los grandes objetivos de la serie es derribar los estereotipos que rodean y sacuden el mundo del gaming, pues trata de mostrarlo desde las dos caras de la moneda; en la primera estarán los chicos dando todo por ganar y en la segunda se mostrará lo que hay detrás de toda esta lucha, que requiere años de entrenamiento.

En la cotidianidad “gamer” significa “vago”, pero la realidad es otra. Alguien que esté sumergido en este mundo debe fortalecerse, tanto física como emocionalmente. Según María José, son personas que cuidan su físico, su intelecto y además están pendientes de su vida social; no son máquinas que están todo el tiempo en función de una pantalla.

La serie, que se estrenará en septiembre de este año, contará también con la participación de Karen Martínez, quien será en este caso la madre de Silvia, y que está incluso más enterada de el universo gamer que el resto de sus colegas, pues es madre de tres hijos en la vida real, y ellos aman los videojuegos.

Este formato cautivará a los jóvenes que sueñan con ser parte de este universo.