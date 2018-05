La ciencia protagoniza la nueva serie de Nat Geo Kids

“Nat Geo Lab”: los niños se convertirán en científicos

Daniela Suárez Zuluaga

Nat Geo Lab es una producción que va dirigida a niños de 4 años en adelante y que tiene como objetivo lograr lo que muchas veces la teoría no puede: hacer de la ciencia una experiencia divertida, que tenga como ingrediente principal la participación y el aprendizaje didáctico.

Mediante experimentos hechos en casa, los niños podrán comenzar a entender los principios básicos de la química y la biología. En 26 episodios de media hora cada uno, se transportarán a un laboratorio en el que dispondrán de materiales con los que ellos se relacionan en su vida cotidiana y que nunca pensarían que podrían funcionar para realizar distintos inventos.

Además de los 26 capítulos, la serie contará con alrededor de 90 clips de un minuto en los que se explicará, con un lenguaje adentrado hacia lo digital, todo el proceso que el niño deberá realizar antes de comenzar con el experimento.

Uno de los puntos claves de este formato es el aprendizaje. Los niños son receptivos a esa edad comenzando a seguir instrucciones, y más si estas son dadas por una persona carismática, que transmita emociones a la hora de comenzar a experimentar.

El equipo de producción de Nat Geo Lab se dio a la tarea de buscar la alegría y la espontaneidad en una sola persona, que tuviera la facilidad de expresarse y llegarles de una manera divertida a los niños. Según el equipo, no fue una tarea fácil, sin embargo, lo lograron y después de tanto buscar, lo encontraron: Sebastián Villalobos.

Este joven youtuber de 22 años será el presentador del show y además el encargado de acompañar a los pequeños en estas nuevas experiencias. Para Villalobos es importante que con este programa los padres también puedan involucrarse y animar a sus hijos a crear y aprender.

La razón por la cual Sebastián Villalobos fue elegido para ser quien enseñe a los niños estos experimentos caseros va más allá de su personalidad. Él, a su corta edad, ha conseguido en YouTube aproximadamente 300 millones de vistas, convirtiéndose en uno de los youtubers más influyentes de Colombia y el mundo digital. A pesar de ser un cambio de plataforma, para Villalobos ha sido una experiencia divertida. “Yo con esto quiero que la ciencia sea algo que guste en estas nuevas generaciones. Hay muchos niños que no tienen los recursos y quizás no estén en un colegio que tenga un laboratorio, pero saber que llegan a su casa y pueden darse cuenta de que con los materiales que tienen allí a la mano pueden hacer un experimento, la verdad, es muy valioso”, cuenta el youtuber.

Además de didáctica, la serie busca también ser inclusiva y mostrar que el dinero no es un factor importante a la hora de crear, y que ser recursivo no es difícil. Independientemente del reconocimiento que tiene Sebastián en las redes sociales, ser parte de este proyecto también ha sido un reto para él. “Al principio no fue fácil. Yo ya había tenido la oportunidad de presentar otro programa, pero esto es totalmente distinto, porque le estoy hablando a la audiencia de la edad de mis hermanos, entonces es un proceso en el que tengo que preguntarme cómo les estoy hablando a mis hermanos, y si en realidad me estoy dando a entender o no”.

En la actualidad la televisión ha tenido que ir acoplándose a los cambios que el mundo digital ha generado, sobre todo en las audiencias y el lenguaje audiovisual que se proyecta a través de los distintos formatos que ahora protagonizan. Por esta razón, Nat Geo Lab trata de unir un poco de ambos mundos, en los que las nuevas generaciones se han sumergido y que tienen un gran alcance a nivel mundial.

El equipo se encarga de que los experimentos que los pequeños llevarán a cabo en compañía de Sebastián no sean ni complejos, ni peligrosos. El criterio para decidir cuáles serán los experimentos que se realizarán, lo tiene el respectivo personal encargado del tema, el cual busca que todos los componentes que se vayan a utilizar y mezclar no generen reacciones que pongan en peligro la salud de nadie.

Más allá de la participación del youtuber, cada capítulo contará con la presencia de personajes divertidos, que harán reír a los pequeños con sus ocurrencias y experimentos fallidos, los cuales a su vez les mostrarán cómo no deben hacerlos.

Este show, que también contará con una versión exclusiva para Brasil, que estará a cargo de la youtuber brasileña Paula Stephânia, se estrenará en julio y tendrá en cuenta a todo el continente latinoamericano, el cual será testigo de la innovación que impone este laboratorio que podrán tener los niños desde la comodidad de su casa.