“NCIS: LA”: agentes más allá de sus desafíos de investigación

Comienza una nueva entrega de esta exitosa serie sobre agentes especiales del Servicio de Investigación Criminal de la Marina de Estados Unidos. Chris O’Donnell y LL Cool J, dos de sus protagonistas, revelan detalles de lo que viene para esta ficción.

En la temporada doce de NCIS: LA (NCIS: Los Ángeles), el spin-off de la exitosa serie estadounidense, los personajes principales también expondrán sus vidas personales. El drama, la acción y los desafíos continuarán, pero ahora se incluye el ingrediente de la intimidad de sus protagonistas.

Los actores Chris O’Donnell —quien interpreta al agente especial G Callen— y LL Cool J —en la piel del agente especial Sam Hanna, un ex-SEAL de la Marina de los EE. UU. que ha estado en acción tanto en Afganistán como en Irak— serán testigos de cómo sus personajes tendrán nuevas dimensiones en esta nueva entrega de NCIS: LA, una serie que debutó en las pantallas de Estados Unidos y Canadá el 22 de septiembre de 2009 y tuvo un total de 18,9 millones de espectadores.

“Creo que lo mejor de interpretar a Sam Hanna es que aprendes mucho de ti mismo. El personaje solo puede tener la profundidad que necesita si tú la tienes como ser humano. No vas a escribir una canción tan profunda como aquella que haces a partir de tu propia experiencia. De él aprendí mucho de honor, integridad, sacrificio y humildad; la humildad es un superpoder. Sin confundir la humildad con el exceso de confianza, puedes ser humilde y tener confianza en ti. Aprendes la importancia de tener un equipo”, cuenta el actor LL Cool J, quien también se ha destacado en el ámbito musical.

Por su parte Chris O’Donnell —quien ha participado en producciones cinematográficas como Tomates verdes fritos, Código de honor y Perfume de mujer— aseguró sobre los retos de G Callen en la temporada doce: “Creo que, para el personaje, el mayor éxito fue encontrar a su padre: reunirse con él y conocer la historia de su familia. Es interesante porque la esposa de uno de mis mejores amigos de la universidad fue adoptada, ella no conocía nada de su familia, estaba en sus cuarenta y el orfanato en el que estuvo hospedada ya no existía, así que esa historia me motivó para ahondar en lo que podía sentir mi personaje en la serie”.

Las grabaciones de la temporada doce de NCIS: LA estuvieron detenidas a causa de la pandemia, pero en septiembre de 2020 el equipo técnico y el talento actoral volvieron al set para reiniciar el trabajo que había quedado en puntos suspensivos. Finalmente, en noviembre se estrenó en EE. UU., mientras que en América Latina se podrá ver a partir de este viernes 5 de marzo en A&E.

“La pandemia no influyó dentro de la historia, pero definitivamente sí afectó la forma en la que grabamos esta nueva temporada y la forma en la que la temporada se iba a ver al aire. Tuvimos muchos protocolos y productores que se preocupaban por mantenernos a todos a salvo; finalmente esa es la prioridad, mantener a todos saludables y a salvo en medio de este momento complicado”, dice Chris O’Donnell, el famoso agente Callen, cuyo verdadero nombre es Grisha Alexandrovich Nikolaev, como se mencionó en la temporada siete de la serie.

Los personajes de NCIS: LA fueron apareciendo en esta ficción durante los episodios Legend (Part I y Part II) de la sexta temporada de la serie NCIS. Estos capítulos sirvieron de presentación del spin-off de la propuesta televisiva y se convirtieron, además, en su debut en el espectro del crossover.

Además de toda la acción acostumbrada, la temporada doce profundizará más en la vida personal de los protagonistas: Callen tiene que seguir el camino de su relación con Anna; mientras que Sam asume un papel más domesticado en casa, tras la muerte de su esposa y el crecimiento de sus hijos. Los agentes Kensi Blye y Marty Deeks —interpretados por Daniela Ruah y Eric Christian Olsen— afrontan una etapa en la que están contemplando formar una familia y pensando en comprar una casa juntos.

“Cuando yo era pequeño, y veía televisión, me ayudaban a escapar de mi realidad. Así que espero que nosotros hayamos hecho eso mismo con las demás personas, espero que estemos inspirando a las personas a salir adelante. Hay un elenco diverso. Eso puede llegarle a todo el mundo. No estamos curando el virus en la serie, no estamos deteniendo la pandemia, pero podemos ayudar a que la gente se olvide un rato de este mal momento”, concluye el actor y rapero LL Cool J.