Netflix anuncia el estreno de sus series para enero de 2021

“El mundo oculto de Sabrina”, “Cobra Kai”, “Monarca” y la séptima entrega de “Orange is the New Black” hacen parte de la oferta de esta plataforma para lo que queda de 2020 y el primer mes del próximo año.

Netflix termina 2020 con el estreno de una de sus series más esperadas: El mundo oculto de Sabrina, que relata la historia de Sabrina Spellman, interpretada por Kiernan Shipka, quien, a punto de cumplir 16 años, debe decidir si vive como bruja o prefiere continuar con su cotidianidad como mortal.

La serie El mundo oculto de Sabrina se estrenará este jueves 31 de diciembre y es la encargada de darles la bienvenida a las demás propuestas audiovisuales que llegarán a la pantalla de la exitosa plataforma durante enero de 2021. (Le puede interesar: Netflix introduce el modo “solo audio” para escuchar las series y películas)

Dentro de la oferta de Netflix para enero se incluye la tercera entrega de Cobra Kai, una serie protagonizada por Ralph Macchio y William Zabke, repitiendo sus papeles en las exitosas saga cinematográfica The Karate Kid.

Cobra Kai estará disponible a partir del 8 de enero. (Lea también: Netflix estrenará “Cien años de soledad”, la serie basada en la obra de Gabriel García Márquez)

Otro de los lanzamientos esperados es Monarca, una producción a cargo de la actriz veracruzana Salma Hayek, en la que se cuenta la historia de los hermanos Carranza, quienes se disputan el control de un negocio familiar basado en el narcotráfico.

Monarca llega a la plataforma a partir del 1 de enero. (Además: Ariana Grande estrenará el documental “excuse me, I love you” el 21 de diciembre de 2020)

También en enero estará disponible My Hero Academia, una serie de manga escrita e ilustrada por Kohei Horikoshi, así como la llegada de la segunda temporada de Jurassic World: Campamento Cretácico.

Y para el 27 de enero, se contempla el estreno de la séptima entrega de la serie Orange is the New Black, una serie estadounidense de comedia-drama, creada por Jenji Leslie Kohan.