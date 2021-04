La plataforma presenta su lista de novedades que van con estrenos de series como “¿Quién mató a Sara?”, “Lucifer” y películas que incluye diferentes géneros. Los animes también estrenan nuevas temporadas.

Netflix presenta las novedades de estreno para mayo. En esta oportunidad, además de las series, documentales y películas trae animes. La plataforma de “streaming” sorprende con un catálogo cargado de una gran lista de estrenos.

Series

Lucifer: Temporada 5 Parte 2: Lucifer protagoniza un regreso tumultuoso a la tierra de los vivos con la esperanza de arreglar las cosas con Chloe. Una vez más, el diablo mete la cola.

El legado de Júpiter: Ellos son la primera generación de superhéroes. Pero cuando deben traspasar la responsabilidad a sus hijos, las reglas ya no son las mismas, y las cosas se ponen tensas.

Selena: La serie - Parte 2: Mientras se acerca a la cima de su carrera, Selena se enfoca en cumplir otros sueños más allá de la música, pasar tiempo con su familia y ser fiel a sí misma.

El método Kominsky: Temporada 3: Mientras se prepara para otro capítulo, Sandy lidia con una dura pérdida, una desalentadora obligación financiera, una importante reunión y un gran impulso en su carrera.

Love, Death & Robots: Volumen 2: Vuelve esta serie de antología ganadora del Emmy con nuevas historias provocadoras que van desde aventuras en planetas lejanos hasta encuentros extraños cerca de casa.

¿Quién mató a Sara?: Temporada 2: Para concretar su venganza, Álex tendrá que adentrarse en la oscura psique de su hermana y aceptar el hecho de que nunca conoció a la verdadera Sara.

Amor (invitados especiales: matrimonio y divorcio): Todo se derrumba para tres mujeres con una exitosa carrera en la radio y matrimonios que, si bien parecen ser perfectos, están llenos de problemas, ansiedad y decepción.

HALSTON (Próximamente): Ewan McGregor protagoniza esta miniserie que revela el ascenso y la caída del primer diseñador de moda de EE. UU. en alcanzar la fama. De Ryan Murphy.

Ragnarök: Temporada 2 (Próximamente): En medio de un caos místico y del desastre medioambiental, Magne busca ayuda para dar batalla a enemigos colosales y, al mismo tiempo, lucha con su inmanejable hermano.

La chica nueva: Temporada 2: En esta nueva temporada, Nanno está de vuelta para repartir el karma entre los alumnos y docentes de distintas escuelas. Pero esta vez, no estará sola.

Lo que vi: Temporada 3: Una mansión aterradora. Una melodía inquietante. Un gato demoníaco. Cuando las personas reales comparten sus historias de terror, lo que da más miedo es la verdad.

Un amor loco (Próximamente): Este hombre y esta mujer son vecinos, comparten psiquiatra y están hartos de que sus caminos se crucen. Pero, de alguna manera, la vida los sigue juntando.

El vecino: Temporada 2: Justo cuando Javi cree que ya tiene asegurado su lugar como superhéroe de la Tierra, debe hacer frente a una nueva competencia y visitas extraterrestres.

Mudanzas al cielo: Un joven con Asperger y su tío exconvicto hacen limpiezas traumáticas: ordenan la vida de quienes parten para que sus seres queridos conozcan esas historias no contadas.

Special: Temporada 2: Ryan, algo más distanciado de su madre, continúa explorando el mundo por cuenta propia, con todos los altibajos que la vida y el amor conllevan.

El mito de Sísifo: Un incidente inexplicable lleva a un ingeniero talentoso a descubrir peligrosos secretos del mundo y embarcarse en un viaje junto con una mujer del futuro.

Outlander: Temporada 5: La Revolución de las Trece Colonias es inminente, y Jamie debe tomar partido. Por otro lado, Claire innova la medicina, y Brianna hace frente a una revelación alarmante.

The Real Housewives of New York City: Temporada 3: ¡Caras nuevas! Sonja y Jennifer se suman al desfile de compromisos familiares, ambiciones profesionales y eventos sociales de estas fabulosas amas de casa en Nueva York.

The Bold Type: Tres mileniales que trabajan en una revista femenina lidian con sus carreras, amoríos, amistades y la vida en Nueva York mientras intentan descubrir su propia identidad.

Películas

El baile de los 41: Un congresista gay se casa con la hija del presidente de México, pero se involucra con un joven en un bar clandestino y se desata un escándalo. Basada en una historia real.

La mujer en la ventana: Atrapada en casa, una psicóloga agorafóbica se obsesiona con sus nuevos vecinos... y con resolver el brutal homicidio que observa a través de la ventana.

Cuentakilómetros: Un afligido camionero, que acaba de llegar a los 500 000 kilómetros en ruta, enfrenta la amenaza de perder su trabajo, y su vida, ante la llegada de un nuevo conductor.

Monstruo: Un talentoso adolescente implicado en un robo que acabó en homicidio debe luchar por demostrar su inocencia contra un sistema judicial que ya lo considera culpable.

El ejército de los muertos: Tras una aparición de zombis en Las Vegas, un grupo de mercenarios lo arriesga todo y se aventura al área de cuarentena para llevar a cabo el mayor atraco de sus vidas.

Oxígeno: Una mujer despierta en una unidad criogénica sin saber quién es. El oxígeno se agota rápidamente, y recobrar la memoria es su única posibilidad de sobrevivir.

Milagro azul: Para ayudar a su orfanato de escasos recursos, un hombre y un grupo de jóvenes se asocian con el gruñón capitán de un barco para competir en un lucrativo torneo de pesca.

Roberto Baggio: El Divino: Roberto Baggio, una leyenda del fútbol mundial con más de veinte años de carrera que pasó por todo: la odisea del debut, duelos inolvidables y entrenadores difíciles.

Ferry: Antes de crear su imperio criminal, Ferry Bouman vuelve a su pueblo natal en busca de venganza, pero su lealtad se pone a prueba y un nuevo amor altera su vida.

Tiburón: Steven Spielberg inventó la categoría «éxito de taquilla de verano» con esta historia sobre un insaciable tiburón blanco que aterroriza a los vecinos de Amity Island.

¿Conocen a Joe Black?: Cuando la Muerte viene por un gran magnate, le hace una oferta: que lo hospede para que tenga unas «vacaciones» entre los vivos, a cambio de unos días más de existencia.

Eterno resplandor de una mente sin recuerdos: Clementine decide hacerse extirpar todos sus recuerdos de Joel y él elige lo mismo, pero pronto inicia un loco viaje por su propia mente al comprender que fue un error.

8 Mile: Calle de las ilusiones: Jimmy, un aspirante a artista de hiphop, ve su hogar (el distrito de 8 Mile, de Detroit), como una línea que lo separa de dónde quiere estar y de quién quiere ser.

Terminator 2: El juicio final: Un nuevo y despiadado androide llega del futuro para asesinar al joven John Connor, pero también llega un Terminator reprogramado para protegerlo.

El vengador del futuro: Un hombre asediado por una pesadilla recurrente acude a un centro de vacaciones virtuales y termina descubriendo que sus sueños son parte de un pasado muy real.

Siempre el mismo día: Tras un breve romance universitario, Emma y Dexter persiguen sueños personales, pero se encuentran el mismo día de cada año para hablar de sus vidas y sus amores.

Operación Overlord: Justo antes del Día D, un grupo de soldados estadounidenses caen en territorio enemigo. Allí, descubren un secreto sobrenatural más macabro que sus peores pesadillas.

Death Note: La película: Tras descubrir que puede matar a quienes quiera simplemente escribiendo sus nombres en un cuaderno, un estudiante comienza a creerse un dios y crea su propia utopía.

Death Note: El último nombre: Light logra infiltrarse en el círculo cercano del detective L. Un reconocido presentador de TV encuentra un nuevo cuaderno y se convierte en discípulo de Kira.

Death Note: Iluminando un nuevo mundo: Tras la muerte de Kira, aparecen seis nuevos cuadernos. Ryuzaki, el protegido de L, se esfuerza por identificar a los asesinos, quienes reciben ayuda de tres parcas.

Documentales y especiales

Los hijos de Sam: Un descenso a los infiernos - Miniserie. El caso del “Hijo de Sam” se convirtió en una obsesión para el periodista Maury Terry, quien estaba seguro de que los asesinatos estaban vinculados a un culto satánico.

El dinero, en pocas palabras - Miniserie: Lo gastamos, lo pedimos prestado y lo ahorramos. Es hora de hablar del dinero y sus campos minados: tarjetas de crédito, apuestas, fraudes, préstamos estudiantiles y más.

David Copeland: El hombre que aterrorizó Londres: Un documental sobre las bombas que en 1999 atentaron contra grupos minoritarios en Londres y la búsqueda frenética del extremista de ultraderecha responsable de ellas.

A pedir de boca: Cómo la cocina afroamericana transformó EE. UU. - Miniserie: Con el arroz, la okra y los macarrones con queso, la cocina afroamericana ha dejado huella en el mundo culinario de EE. UU. Stephen Satterfield analiza su impacto.

Soy Rada: Serendipia: El comediante argentino Agustín «Soy Rada» Aristarán regresa con magia y música en su segundo especial de stand up para hablar de la familia y la locura de ser padre.

Los últimos días: Este documental ganador del Óscar relata las historias de cinco judíos húngaros que vivieron los horrores del Holocausto y el mandato de Hitler.

El odioso Peter Tatchell: Este documental sigue la vida del activista LGBTQ Peter Tatchell desde su juventud hasta su lucha por la justicia en medio de controversias y agitación política.

Niños y familia

Gran Camión: Temporada 2: Hank, Gran Camión y sus amigos animales Walter, Donny y la señorita Mona dejan volar su imaginación y viven aventuras llenas de ternura en su patio y otros lugares.

Jurassic World: Campamento Cretácico: Temporada 3: Los campistas adolescentes de Isla Nublar vuelven con otra temporada en la que deberán trabajar en equipo para escapar de los dinosaurios.

Los pingüinos de Madagascar: La película: Los espías de alto vuelo Skipper, Kowalski, Rico y Cabo unen fuerzas con los agentes del Viento Norte para vencer al malvado Octavio Salitre.

Angry Birds: La película: Sentenciado a clases de control de ira, el gruñón Red se convierte en un héroe que entrena a sus compañeros para desatar su furia interna cuando los cerdos los invaden.

El camino hacia El Dorado: En el siglo XVI, dos estafadores españoles ganan un mapa hacia la legendaria ciudad del oro, pero, al llegar a El Dorado, las cosas no suceden de acuerdo con el plan.

Home: No hay lugar como el hogar: Cuando un inadaptado adorable de otro planeta y una chica humana entablan una amistad, se embarcan en un viaje increíble que les cambia la vida.

El Grinch: Un gruñón malvado planea robarle la Navidad a la alegre ciudad de Villa-Quién. Pero una generosa niña podría hacerlo cambiar de opinión.

Sinbad: La leyenda de los siete mares: Cuando la diosa del caos le tiende una trampa para que parezca culpable de un robo, Sinbad tiene solo diez días para surcar los mares y probar su inocencia.

DC Super Hero Girls: Temporada 1: Las superadolescentes Wonder Woman, Supergirl, Bumblebee, Batgirl, Zatanna y Green Lantern luchan contra el crimen, los deberes y los romances.

Drama total: Esta parodia animada de reality shows sigue las aventuras de los participantes adolescentes que compiten, superando atroces desafíos, por un gran premio en efectivo.

H2O: Sirenas del mar: Temporada 3: Tras sufrir un ataque acuático durante una noche de luna llena, Lewis, Rikki y Cleo se dan cuenta de que una fuerza peligrosa acecha la isla y buscan ayuda.

Ataque a los titanes: La Humanidad vive atrincherada por temor a los Titanes, malvados gigantes devoradores de humanos. Eren Yeager y su amigo Armin se unen a una fuerza de contraataque.

Anime

Castlevania: Temporada 4: La influencia de Drácula se apodera de todo mientras Belmont y Sypha investigan los planes de resurrección del famoso vampiro. Alucard lucha por aceptar su humanidad.

Edén: Temporada 1: Yasuhiro Irie (Fullmetal Alchemist) dirige esta historia sobre la crianza del último humano por parte de robots, creada por Justin Leach (Ghost in the Shell 2).

Kuroko no Basket: Temporada 2: Kuroko, Kagami y el resto del equipo se enfrentan a los contrincantes más difíciles de la región con un solo objetivo en mente: ganar el torneo de invie